Hồ Ngọc Hà lại có cách rèn con cực hay, tận dụng ngay 1 vật dụng ở vườn: Bảo sao Lisa, Leon đều giỏi giang, ngoan ngoãn thế!

Hồ Ngọc Hà mới đây chia sẻ một khoảnh khắc dạy con khiến nhiều phụ huynh thích thú: cô để con trai tập đi thăng bằng trên một thanh dài được sắp xếp theo hình zigzag, được cố định ngoài vườn. Thanh này có bề ngang nhỏ, nhìn qua chẳng khác nào một “cây cầu tre” thu nhỏ, đòi hỏi người đi phải thật tập trung mới giữ được thăng bằng.

Trong đoạn clip được Hồ Ngọc Hà chia sẻ, Lisa và Leon khiến nhiều người thích thú khi cùng nhau bước đi. Hai tay của các bé giang ngang, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ hết sức tập trung để giữ thăng bằng.





Trong lúc con bước từng bước chậm rãi, Hồ Ngọc Hà liên tục động viên bình tĩnh, tập trung. Không chỉ là trò chơi vận động, đây thực sự là một “bài học sống” mà cô muốn truyền lại. Trẻ nhỏ khi tập đi trên bề mặt hẹp sẽ phải kiểm soát cơ thể, phối hợp mắt, tay, chân và giữ sự cân bằng. Điều này giúp hệ thần kinh phát triển, tăng khả năng tập trung và rèn luyện tính kiên nhẫn. Điều quý giá hơn, bài học còn mang tính biểu tượng: nếu muốn đi hết đoạn đường, con cần sự bình tĩnh, sự tập trung và cả niềm tin vào bản thân.

Việc nghe mẹ động viên trong lúc thử thách cũng giúp trẻ cảm nhận được sự ủng hộ, từ đó hình thành sự tự tin và bản lĩnh. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy, các hoạt động yêu cầu tập trung, phối hợp cơ thể và giữ thăng bằng giúp trẻ rèn khả năng ức chế xung động, trí nhớ làm việc và linh hoạt nhận thức – ba thành tố quan trọng của chức năng điều hành não bộ. Đây chính là nền tảng để trẻ học cách bình tĩnh trước tình huống khó khăn. Trẻ em tham gia các hoạt động vận động đòi hỏi sự tập trung cao (như yoga, đi thăng bằng, thể dục nhịp điệu) có khả năng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong những thử thách xã hội ví dụ khi tranh cãi với bạn bè.

Có thể nói, Hồ Ngọc Hà đã rất tinh tế khi biến một hoạt động đơn giản ngoài vườn thành “bài học quản trị cảm xúc” cho con. Đó là cách dạy bằng trải nghiệm, để trẻ vừa rèn sức khỏe thể chất, vừa nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần.

Các con của Hồ Ngọc Hà rất ít tiếp xúc các thiết bị công nghệ, thay vào đó hai bé liên tục có những hoạt động chơi thể thao, tập viết, vẽ tranh... ngoài thời gian đến trường.

Cô từng chia sẻ những khoảnh khắc các con hào hứng tham gia các hoạt động như bơi lội, chạy nhảy, thậm chí còn bắt chước tư thế yoga của mẹ một cách thuần thục và đáng yêu.

Chính sự đồng hành của bố mẹ trong hành trình phát triển thể chất ấy đã giúp Lisa và Leon trở nên năng động, mạnh mẽ, không chỉ khỏe về thể chất mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tự tin, điều mà Hồ Ngọc Hà luôn đề cao trong việc nuôi dạy con.