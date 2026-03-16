Hồ ly tinh trong Tây du ký: Bạn học của 'Tôn Ngộ Không', giờ sống kín tiếng

Dù chỉ xuất hiện trong phim Tây du ký , song nhân vật Ngọc Diện Hồ Ly do Trịnh Ích Bình đóng vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Hồ ly tinh kinh điển của màn ảnh

Trịnh Ích Bình được xem là nữ diễn viên hóa thân vào vai hồ ly kinh điển nhất màn ảnh. Thực tế, vai diễn Ngọc Diện Hồ Ly do Trịnh Ích Bình thể hiện không có quá nhiều đất diễn, chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn ở tập "Tôn Ngộ Không ba lần mượn quạt Ba Tiêu". Qua tập này, Tây du ký khắc họa đời sống của gia đình Ngưu Ma Vương - huynh đệ kết nghĩa của Tôn Ngộ Không.

Với nhan sắc trời cho cùng diễn xuất ấn tượng, Trịnh Ích Bình hoàn thành một cách xuất sắc vai diễn tiểu tam kinh điển này. Cũng từ sau đó mà mỗi khi nghĩ đến khái niệm "tiểu tam" người ta nghĩ ngay đến nhân vật hồ ly tinh.

Vai diễn Ngọc Diện Hồ Ly - người tình của Ngưu Ma Vương trong "Tây du ký".

Trịnh Ích Bình vốn là diễn viên Đoàn Côn kịch tỉnh Chiết Giang. Cô từng là bạn học của Lục Tiểu Linh Đồng. Nói về cơ duyên đến với vai hồ ly tinh, chính Lục Tiểu Linh Đồng đã giới thiệu nữ diễn viên cho đạo diễn Dương Khiết. Lúc đó, Trịnh Ích Bình vẫn chỉ là một cái tên vô danh, một cô sinh viên vừa tốt nghiệp chật vật tìm đường khẳng định mình.

Lục Tiểu Linh Đồng cũng không chỉ rõ vai diễn cho cô, mà chỉ là giới thiệu chung chung như một đàn anh với người trong nghề. Tuy nhiên chính nhờ lời giới thiệu này mà Trịnh Ích Bình mới có cơ hội thể hiện bản thân với đạo diễn Dương Khiết và khẳng định khả năng diễn xuất thực lực của cô.

Bằng con mắt nhà nghề, đạo diễn Dương Khiết đã nhìn ra ngay nét đẹp kiều mị, xuất chúng của Ích Bình và giao cho cô vai vợ bé của Ngưu Ma Vương. Nắm bắt thời cơ, Trịnh Ích Bình đã hóa thân rất tốt vai hồ ly 9 đuôi quyến rũ.

Sống kín tiếng nơi xứ người

Vai diễn trong Tây du ký cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Ích Bình.

Sau thành công của phim, Trịnh Ích Bình tham gia một số bộ phim cổ trang rồi biến mất khỏi làng giải trí. Hiện tại ở độ tuổi ngoài 60, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn ngọt ngào. Theo một số thông tin hiếm hoi của truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên đang sống nước ngoài cùng gia đình, cuộc sống khá viên mãn.

Hình ảnh hiếm hoi của Trịnh Ích Bình hiện tại.

Mối duyên với nghệ thuật của Trịnh Ích Bình tựa như một cuộc dạo chơi mà trong đó, vai Ngọc Diện Hồ Ly của Tây Du Ký đã trở thành điển hình cho nhân vật "tiểu tam" trong tiểu thuyết, trên màn ảnh cũng như ngoài đời.