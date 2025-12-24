Hộ kinh doanh có nhiều điểm bán trên các tỉnh thành, doanh thu từ 1-3 tỷ đồng/điểm thì kê khai thuế thế nào: Phó Trưởng Thuế Hà Nội trả lời

Tại hội thảo “Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh” diễn ra ngày 16/12, một hộ kinh doanh đã đặt câu hỏi: Với mô hình có nhiều điểm bán tại các tỉnh, thành khác nhau, mỗi điểm có doanh thu từ 1–3 tỷ đồng/năm, khi thực hiện kê khai thuế thì hộ kinh doanh phải kê khai riêng tại từng điểm bán hay được phép kê khai, quyết toán tập trung tại một địa điểm duy nhất. Đồng thời, việc quyết toán thuế tại trụ sở chính thay cho các điểm kinh doanh khác có được không?

Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Tiến Minh- Phó Trưởng Thuế - Thuế TP Hà Nội cho biết, trong bối cảnh mới có dự thảo của Nghị định hướng dẫn, dự thảo đã xác định rõ nguyên tắc tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh sẽ được khai thuế tập trung tại một địa điểm chính tức là nơi đăng ký kinh doanh khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo ông Minh, nguyên tắc của hộ kinh doanh là chỉ có một đăng ký kinh doanh, được xác định tại trụ sở chính – nơi đăng ký kinh doanh ban đầu. Các điểm bán hàng tại các địa phương khác sẽ được thông báo với cơ quan thuế để ghi nhận là điểm kinh doanh.

Trên cơ sở đó, hộ kinh doanh sẽ được thực hiện kê khai và quyết toán thuế tập trung tại trụ sở chính, thay vì phải kê khai riêng lẻ tại từng địa điểm. Cơ quan thuế sẽ có các ứng dụng hỗ trợ nhằm tính toán, phân bổ nghĩa vụ thuế phát sinh tại từng địa phương theo doanh thu thực tế của từng điểm kinh doanh.

“Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về nội dung này”, ông Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại diện cơ quan thuế cũng khuyến nghị, với những hộ kinh doanh có quy mô doanh thu lớn và phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, việc nghiên cứu chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp là một hướng đi cần được cân nhắc. Theo ông Minh, mô hình doanh nghiệp sẽ giúp các cơ sở kinh doanh tiếp cận đầy đủ hơn các chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 168 và luật thuế cho doanh nghiệp.