HLV nổi tiếng bí mật kết hôn với một nữ diễn viên

Bên cạnh những dấu ấn đậm nét về mặt chuyên môn tại giải Ngoại hạng Anh, HLV trưởng Fabian Hürzeler của Brighton & Hove Albion đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế bởi những bước tiến mới trong cuộc sống cá nhân. Nhà cầm quân người Đức được cho là đã bí mật thành hôn với bạn gái lâu năm, nữ diễn viên Anna Karolin Berger.

Cơ sở của những đồn đoán bắt nguồn từ việc Hürzeler xuất hiện với chiếc nhẫn cưới trên tay trong chiến thắng tưng bừng 5-0 của Brighton trước Crystal Palace. Trước đó, cặp đôi từng phải duy trì mối quan hệ yêu xa đầy thử thách khi chiến lược gia sinh năm 1993 làm việc tại xứ sở sương mù, còn Anna Karolin Berger phát triển sự nghiệp nghệ thuật tại Munich (Đức). Dù cả hai nhân vật chính vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận, thông tin cặp đôi về chung một nhà đã nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Rộ tin Fabian Hürzeler bí mật kết hôn (Ảnh: IG)

Ở tuổi 33, Fabian Hürzeler đi vào lịch sử với tư cách vị thuyền trưởng trẻ tuổi nhất từng cầm quân tại ngoại hạng Anh. Tại Brighton, ông nhanh chóng khẳng định năng lực cầm quân qua việc định hình lối chơi hiện đại, linh hoạt cùng khả năng phát triển vượt trội dàn tài năng trẻ. Phong độ ấn tượng của đội chủ sân Amex không chỉ giúp ông nâng cao vị thế cá nhân mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ ban lãnh đạo Manchester United, trong bối cảnh đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh cân nhắc các phương án chiến lược cho băng ghế huấn luyện.

Mặc dù Quỷ đỏ dành sự chú ý lớn cho vị HLV trẻ tài năng này, quá trình đàm phán chính thức vẫn chưa diễn ra. Bản hợp đồng hiện tại giữa Hürzeler và Brighton còn thời hạn kéo dài đến năm 2029, đảm bảo tương lai dài hạn của ông tại CLB. Việc gặt hái liên tiếp những tín hiệu tích cực từ sự nghiệp thăng hoa cho đến đời sống riêng tư trọn vẹn đang biến Fabian Hürzeler trở thành một trong những cái tên truyền cảm hứng và đáng xem nhất trên bản đồ bóng đá đỉnh cao hiện nay.