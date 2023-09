Trước đó, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các địa bàn ở huyện Quỳ Châu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các lực lượng chức năng phát huy cao độ phương châm "4 tại chỗ". Bố trí lực lượng để hỗ trợ các điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân, kiên quyết di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao, ngập nặng.