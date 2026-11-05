Hình ảnh nhiều tiền của Lê Giang Patrik

Nhắc đến Lê Giang Patrik, người hâm mộ bóng đá thường nhớ ngay đến hình ảnh một thủ môn sở hữu chiều cao 1,88m, thân hình rắn rỏi cùng những pha bay người cứu thua đầy quyết đoán. Tuy nhiên, mới đây, nam cầu thủ lại khiến nhiều người chú ý khi xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác trên sân cỏ.

Cụ thể, Lê Giang Patrik vừa góp mặt tại Les Extraordinaires - sự kiện đặc biệt của thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton tổ chức tại Hà Nội. Đây là dường như là lần đầu tiên nam thủ môn tham dự một sự kiện của nhà mốt cao cấp này. Đáng chú ý, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt như Tóc Tiên, Isaac cùng các khách mời hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thời trang.

Lê Giang Patrick diện 1 cây đồ hiệu khiến netizen dành nhiều sự quan tâm

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Lê Giang Patrik lựa chọn áo màu xám phối cùng quần tối màu họa tiết, giày thể thao và túi đeo chéo mang dấu ấn đặc trưng của Louis Vuitton. Điểm nhấn trong outfit lần này là chiếc kính mắt màu cam nổi bật, kết hợp với kiểu tóc vuốt gọn, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa cá tính.

Sở hữu chiều cao 1,88m, vóc dáng thể thao cùng gương mặt góc cạnh, Lê Giang Patrik khá nổi bật trong những khung hình tại sự kiện. Nếu trên sân bóng, người hâm mộ quen với một thủ môn có vẻ ngoài nghiêm nghị, tập trung thì khi xuất hiện tại không gian thời trang, anh lại mang đến hình ảnh thoải mái, có phần lãng tử.

Trên trang cá nhân, nam cầu thủ cũng chia sẻ sự hào hứng với trải nghiệm lần này. Patrik cho biết anh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật chế tác, lịch sử và sự tỉ mỉ đằng sau những sản phẩm của thương hiệu.

Nam thủ môn sinh năm 1992 chung khung hình với Isaac, Tóc Tiên nhưng vẫn sáng trưng

Lê Giang Patrik sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia. Anh có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia và lớn lên trong môi trường bóng đá châu Âu. Ngay từ khi còn trẻ, Patrik đã theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp, từng khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia từ U17 đến U21.

Trước khi trở về Việt Nam, nam thủ môn từng có thời gian thi đấu tại châu Âu, trong đó có CLB Bohemians 1905 của Cộng hòa Czech. Đây cũng là môi trường giúp anh tích lũy kinh nghiệm thi đấu và phát triển chuyên môn ở vị trí thủ môn.

Năm 2023, theo gợi ý của bố, Patrik quyết định trở về Việt Nam thi đấu. Ban đầu, đây không phải hành trình dễ dàng khi anh phải thích nghi với môi trường sống, văn hóa và cả rào cản ngôn ngữ. Tuy nhiên, những ký ức về quê hương thông qua gia đình, đặc biệt là người bố gốc Việt, đã trở thành sợi dây kết nối anh với đất nước này.

Sau khoảng thời gian dài hoàn tất các thủ tục, ngày 28/1/2026, Chủ tịch nước ký quyết định cho phép thủ môn Patrik Lê Giang nhập quốc tịch Việt Nam. Từ đây, anh chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Lê Giang Patrik, mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lê Giang Patrik là thủ môn đươc nhiều người yêu thích

Năm 2026 cũng đánh dấu một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nam thủ môn. Tại ASEAN Cup 2026, Patrik cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Cá nhân anh được bình chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu sau màn trình diễn ấn tượng, chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 8 trận.

Ở cấp câu lạc bộ, Lê Giang Patrik hiện thi đấu trong màu áo Công an TP.HCM. Tháng 6/2026, anh cùng các đồng đội giành chức vô địch Cúp Quốc gia sau chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình. Đến tháng 10, nam thủ môn tiếp tục có những màn trình diễn đáng chú ý tại V-League, trong đó có hai trận giữ sạch lưới trước Thể Công - Viettel và Ninh Bình.

Với phong độ ổn định, Patrik tiếp tục được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11/2026, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup.

Ảnh: FBNV