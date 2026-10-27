Hình ảnh khiến nhiều phụ huynh lắc đầu ngán ngẩm: Sợ nhất là cách nuôi dạy con màu mè!

Đối với phần lớn các gia đình, một chiếc bánh bao, một cốc sữa đậu nành và một quả trứng luộc đã là bữa sáng vừa vặn và đủ chất cho con trước giờ đến trường. Tuy nhiên, trào lưu chia sẻ lối sống chỉn chu trên mạng xã hội gần đây lại chứng kiến một hiện tượng gây chú ý: Một bà mẹ toàn thời gian ở Trung Quốc tự tay thiết kế bữa sáng theo phong cách "hộp 9 ngăn" cầu kỳ cho con, nhưng nhanh chóng vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng.

Bữa sáng bắt mắt nhưng "không đủ dính răng"

Để bữa sáng của con trông thật khác biệt, người mẹ này đã đặt làm riêng một khay gỗ chia làm 9 ô vuông nhỏ và bày biện thức ăn ngay ngắn vào từng ô.

Thoạt nhìn qua ống kính, khay thức ăn mang lại cảm giác vô cùng sang trọng và đầy tính thẩm mỹ. Thế nhưng khi soi kỹ khẩu phần thực tế, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng: một ô đựng cốc đồ uống nhỏ, một ô để hai lát bánh mì, các ô còn lại chỉ gồm một nhúm dưa chuột xào trứng, một miếng chả tôm rong biển, một miếng bánh trung thu bé xíu, kèm thêm hai lát kiwi, hai miếng hoa quả, hai mẩu khoai lang và hai quả táo tàu.

Bữa ăn sáng gây tranh cãi

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng chia làm hai luồng ý kiến. Trái ngược với số ít lời khen về sự khéo léo, đại đa số cư dân mạng và các bậc phụ huynh đều thẳng thắn chỉ trích:

Nhiều người cho rằng cách làm này mang nặng tính phô trương, khẩu phần mỗi ô quá ít ỏi, "chẳng đủ dính răng" đối với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Một số ý kiến đánh giá đây là sự cầu kỳ không cần thiết, làm mất thời gian ăn uống buổi sáng của trẻ mà không giải quyết được nhu cầu thực tế là no bụng.

Bài toán năng lượng đằng sau buổi học kéo dài 5 tiếng

Từ góc độ khoa học dinh dưỡng và học đường, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng bữa ăn này tồn tại hàng loạt lỗ hổng:

Thiếu hụt năng lượng và cảm giác no: Học sinh tiểu học phải ngồi học và vận động liên tục suốt 4 đến 5 tiếng mỗi sáng. Việc nạp quá ít tinh bột phức và đạm chất lượng cao sẽ khiến trẻ đói lả ngay từ tiết học thứ hai, dẫn đến mất tập trung và giảm hiệu quả tiếp thu bài giảng.

Cơ cấu thực phẩm mất cân đối: Việc đưa bánh trung thu hay các loại quả nhiều đường đơn vào bữa sáng dễ làm đường huyết tăng vọt rồi tụt nhanh, khiến trẻ nhanh mệt mỏi và làm ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn ở các bữa chính tiếp theo.

Quy trình rườm rà không đáng có: Việc chia nhỏ đồ ăn thành 9 ngăn vừa mất công chế biến, dọn rửa, vừa tạo áp lực tâm lý và kéo dài thời gian ăn uống vốn rất gấp gáp vào đầu ngày.

Bẫy "hình thức hóa" trong cách nuôi dạy con

Sự việc gây tranh luận gay gắt bởi nó phản ánh đúng tâm lý chuộng hình thức của một bộ phận phụ huynh hiện nay: Bỏ ra quá nhiều tâm sức để làm đẹp mắt nhằm chụp ảnh đăng mạng, tìm kiếm những lời tán thưởng từ người ngoài, nhưng lại quên mất trải nghiệm thực tế của chính con mình.

Các chuyên gia giáo dục nhắc nhở rằng, sự chăm sóc thực chất luôn nằm ở hiệu quả cốt lõi chứ không phải lớp vỏ trình diễn: Nấu bữa sáng cốt để con no bụng, đủ chất và khỏe mạnh, chứ không phải để tạo ra một "tác phẩm dự thi" chờ người khác bấm like.

Kèm con học bài cốt để con hiểu kiến thức, chứ không phải đong đếm xem cha mẹ đã ngồi cạnh bao nhiêu tiếng. Cho con đi chơi cốt để con vui vẻ, giải tỏa áp lực, chứ không phải để chụp được bao nhiêu tấm ảnh đẹp đăng mạng xã hội.

Bữa sáng là bệ đỡ năng lượng cho cả ngày dài của trẻ. Sự tận tâm của người mẹ là đáng quý, nhưng thay vì mải mê với những khay gỗ 9 ngăn đẹp mắt, điều con trẻ thực sự cần là một bữa ăn ấm nóng, đủ no để có đủ sức bền vững vàng bước vào lớp học.