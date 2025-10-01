Hình ảnh ĐẸP NHẤT trong trận mưa ngập lịch sử ở Hà Nội hôm qua!

Ngày 30/9, Hà Nội trải qua một trong những trận ngập lụt được gọi là "lịch sử". Cơn bão Bualoi, dù đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Quảng Trị với sức gió cấp 8-11, nhưng vùng ảnh hưởng trải rộng ra cả Bắc Bộ. Từ sáng đến tối cùng ngày, mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến hầu khắp các xã phường ở Thủ đô chìm trong biển nước. Giao thông rối loạn, hàng triệu người lao đao, nhiều học sinh phải ở lại trường vì đường ngập sâu, không thể trở về nhà.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, có một khoảnh khắc lặng lẽ mà lay động lòng người. Một nam sinh đi xe đạp qua đoạn đường nước ngập trắng xoá đã bất chợt nhìn thấy lá cờ Tổ quốc đỏ tươi rơi trên mặt nước. Không do dự, em dừng xe, cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt lá cờ lên rồi cẩn thận giữ chặt trên tay.

Không do dự, em dừng xe, cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt lá cờ lên rồi cẩn thận giữ chặt trên tay. (Ảnh cắt từ clip) - Nguồn: Tuyết Nhung

Hình ảnh giản dị ấy nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và trở thành biểu tượng đẹp nhất trong ngày mưa bão. Nhiều người gọi đó là "hình ảnh khiến ta ấm lòng giữa biển nước Hà Nội".

Không phải là hành động lớn lao, nhưng chính sự tự nhiên, chân thành và đầy ý thức của em học sinh ấy đã chạm đến trái tim bao người. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, khi ai cũng chỉ lo tìm đường thoát ngập, lo lắng cho bản thân, thì có một em nhỏ đã nghĩ đến lá cờ - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiều người quen cho biết, nam sinh trong bức ảnh vốn là một học sinh giỏi, đặc biệt say mê môn Lịch sử. Có lẽ chính tình yêu ấy đã thấm vào hành động rất đỗi tự nhiên: nâng niu quốc kỳ giữa lúc nó vô tình rơi xuống dòng nước đục ngầu.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận xúc động xuất hiện:

"Sao lại yêu thế chứ. Nhìn hành động là biết em có ý thức như thế nào rồi".

"Một hình ảnh giản dị nhưng đáng tự hào. Em bé nhỏ mà tình yêu Tổ quốc lớn quá".

"Cảm ơn bố mẹ và thầy cô đã dạy em trở thành một người con ngoan, một công dân biết trân trọng giá trị thiêng liêng".

Trong đời sống thường nhật, không phải lúc nào chúng ta cũng bắt gặp những hình ảnh gợi niềm tự hào đến thế. Đặc biệt, khi Hà Nội chìm trong biển nước, ai cũng mệt mỏi, cáu gắt vì ngập lụt thì sự xuất hiện của một "búp măng non" cúi nhặt lá cờ đã gợi nhắc chúng ta về niềm tin, sự tử tế và tinh thần yêu nước luôn hiện hữu trong trái tim thế hệ trẻ.

Có người bình luận: "Đó không chỉ là hành động giữ gìn một tấm vải đỏ, mà còn là sự tôn trọng dành cho Tổ quốc". Quả thật, tình yêu nước không phải lúc nào cũng là những việc lớn lao, mà có thể được thể hiện từ những điều nhỏ bé và đời thường như vậy. Trong mắt mọi người, hình ảnh em học sinh cúi mình nhặt cờ chính là điểm sáng rực rỡ nhất giữa ngày Hà Nội oằn mình trong mưa bão.

Đó không chỉ là một bức ảnh đẹp. Đó là lời nhắc nhở dịu dàng: dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc vẫn luôn hiện diện trong thế hệ trẻ. Và chính những "mầm non" ấy sẽ viết tiếp câu chuyện đẹp đẽ về một đất nước kiên cường, nhân ái.