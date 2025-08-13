Sau hành trình rong ruổi hơn 1.300km từ Nghệ An vào TP.HCM để kịp dự lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (77 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) lại tiếp tục ấp ủ một chuyến đi mới - chuyến đi tới thủ đô để tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo dự kiến, lễ diễu binh sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào tháng 9 tới. Với ông Thanh, đây là sự kiện trọng đại không thể bỏ lỡ. “Tôi sắp ra Hà Nội đây. Chưa xác định khi nào xuất phát, nhưng chắc chắn sẽ đi. Khoảng hơn 300km thôi”, ông cười đầy hào hứng chia sẻ.

Đặc biệt, thay vì đi ô tô hay xe máy, cựu chiến binh 77 tuổi này đang cân nhắc tới một phương án khác khiến nhiều người không khỏi bất ngờ - đạp xe ra Hà Nội.

“Nếu sức khỏe tốt, tôi sẽ đi xe đạp. Đi khoảng 5 ngày là tới. Bây giờ ngoài này nắng nóng lắm, nhưng đường ra Hà Nội đơn giản hơn trong miền Nam, không có nhiều đèo dốc. Nếu đi xe máy thì sẽ nhanh hơn, còn không thì đi ô tô. Tùy tình hình sức khỏe”, ông nói.

Ông Thanh tiết lộ, hiện vẫn chưa báo cho người thân về chuyến đi này, “vẫn giấu” để mọi người khỏi lo. Ông vẫn dự tính chuẩn bị khá gọn nhẹ: quần áo, chăn màn… để thuận tiện di chuyển.

“Buổi sáng tôi vẫn đạp xe khoảng mười cây số để rèn sức. Tôi cũng rủ người đi cùng, nhất là các đồng đội cựu chiến binh, ai sắp xếp được thì tham gia” ông chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 4, hình ảnh ông Thanh khoác trên minh bộ quân phục, mái đầu bạc trắng ngồi trên chiếc xe Honda cũ, phía sau chằng hai chiếc vali và lá cờ Tổ quốc tung bay đi vượt 1.300km từ Nghệ An vào TP.HCM đã khiến nhiều người cảm phục cùng xúc động.

Không chỉ bởi sức khoẻ hiếm có ở tuổi “thất thập cổ lai hy” mà còn bởi lý do của ông Thanh - đi để chứng kiến từng tấc đất giải phóng.

“Trong lúc đất nước chúng ta hoà bình, nhiều người lựa chọn ô tô hoặc máy bay nhưng riêng bản thân tôi, tôi muốn dùng chiếc xe máy để trải nghiệm từng tấc đất giải phóng. Đến TP.HCM, tôi thấy được cuộc sống của nhân dân ta đổi mới từng ngày, thấy được hòa bình hạnh phúc.” - Đây là những lời ông Thanh từng chia sẻ khi đặt chân tới thành phố mang tên Bác trong dịp 30/4 vừa qua. Hành trình ấy đã giúp ông thực hiện tâm nguyện thắp hương tưởng nhớ đồng đội và tận mắt chứng kiến một Việt Nam hạnh phúc, phồn vinh - điều mà ông cùng biết bao đồng đội đã đánh đổi máu xương để có được.

Có thể nói, đối với ông Thanh, từng chuyến hành trình, dù là vào Nam hay ra Bắc, dù đi bằng bất cứ phương tiện nào cũng là hành trình của một trái tim với tình yêu tổ quốc linh thiêng, một hành trình để chứng kiến hoà bình của quê hương ta luôn là điều đẹp nhất và hành trình để sống trong vòng tay yêu thương của tất cả đồng bào.