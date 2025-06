Cặp đôi xuất hiện tại khách sạn Aman trước khi bước lên chiếc taxi nước sang trọng để tới nhà hàng huyền thoại Harry's Bar - nơi đã được đóng cửa riêng để phục vụ bữa trưa sau đám cưới của họ. Trong chiếc váy đen trễ vai, đội mũ rộng vành, tay cầm clutch Hermès Kelly, Lauren rạng rỡ vẫy tay và gửi những nụ hôn gió đến người hâm mộ, trong khi Bezos ân cần dìu cô lên thuyền.

Cặp đôi đã tổ chức một lễ cưới đậm chất cổ tích với dresscode black-tie (lễ phục sang trọng) kéo dài trong nhiều ngày, quy tụ dàn khách mời "khủng" từ giới showbiz, chính khách đến thời trang. Những cái tên nổi bật xuất hiện tại Venice gồm có Oprah Winfrey, Gayle King, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Leonardo DiCaprio, Karlie Kloss, Orlando Bloom, Tom Brady, Usher… và cả Hoàng hậu Rania của Jordan, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái Paula Hurd, ông trùm thời trang François-Henri Pinault và các nhà thiết kế như Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce, Tommy Hilfiger.

Một nguồn tin chia sẻ với tạp chí PEOPLE rằng, lễ cưới bắt đầu với màn trình diễn "Can't Help Falling in Love" của Elvis Presley do Matteo Bocelli - con trai danh ca Andrea Bocelli thể hiện, khiến khung cảnh trở nên đầy cảm xúc.

Ngay sau hôn lễ, Lauren Sánchez đã đăng tải bức ảnh đầu tiên lên Instagram: Cô và Jeff Bezos tay trong tay mỉm cười trong khu vườn lộng lẫy, với dàn khách mời đứng phía sau chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc.

Theo Vogue, váy cưới của Lauren là thiết kế độc quyền đến từ nhà mốt Dolce & Gabbana, theo dáng đuôi cá ôm sát với phần corset cổ điển, được đính ren thủ công từ Ý. Cô đeo đôi khuyên tai mượn từ Dolce và mang theo "vật phẩm màu xanh" đúng truyền thống cưới - là một kỷ niệm đặc biệt từ chuyến bay vũ trụ Blue Origin, dự án do chính Bezos sáng lập.

Jeff Bezos đã cầu hôn Lauren Sánchez vào tháng 5/2023 trong một kỳ nghỉ lãng mạn tại châu Âu. Chiếc nhẫn đính hôn nặng tới 30 carat đã khiến Lauren… "choáng váng". Cô chia sẻ với Vogue rằng mình "bị choáng nhẹ" khi thấy chiếc nhẫn được đưa ra.

Sau tin đính hôn, một người bạn thân tiết lộ với PEOPLE: "Chưa ai từng thấy Lauren hạnh phúc đến thế. Cô ấy đang sống trên mây. Jeff là hoàng tử trong mơ của cô ấy".