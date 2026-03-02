Hình ảnh ái nữ showbiz hậu giảm 37kg gây sốc, nhan sắc già đi 20 năm phát sợ

Lễ trao giải Brit Awards 2026 diễn ra tối 28/2 (giờ địa phương) tại The O2 Arena, thu hút hàng nghìn khán giả cùng dàn nghệ sĩ, nhà sản xuất và khách mời đình đám của làng nhạc Anh và quốc tế. Các sân khấu được dàn dựng hoành tráng, trong khi những khoảnh khắc bất ngờ liên tục phủ sóng mạng xã hội ngay sau khi chương trình lên sóng.

Như mọi năm, thảm đỏ quy tụ hàng loạt ngôi sao Hollywood nói chung và ngôi sao xứ sương mù nói riêng, biến nơi đây trở thành bữa tiệc đọ sắc - khoe dáng tưng bừng. Sự xuất hiện của Kelly Osbourne cùng mẹ là danh ca nổi tiếng Sharon Osbourne đã vô tình chiếm trọn spotlight sự kiện. Tuy nhiên, không phải vì quá slay, quá sexy hay khoảnh khắc đáng yêu nào mà vì 2 mẹ con gầy đến mức khó tin.

Nếu Sharon đã ngoài 70 tuổi thì Kelly năm nay mới chạm mức ngưỡng 40, song ngoại hình hốc hác, thiếu sức sống khiến cô như già đi 20 năm hoặc hơn. Từng vô cùng nổi tiếng ở cuối thập niên 2000 và nửa thập niên 2010, Kelly gây sốc khi đã giảm tới 37kg. Nhưng kết quả cho thấy hành trình giảm cân này mang đến phản ứng tiêu cực hơn là tích cực.

2 mẹ con nhà Osbourne gây chú ý với diện mạo khác lạ (Ảnh: Getty)

Nhan sắc tàn tạ khiến cô bị bạo lực mạng ngay sau khi những hình ảnh chụp tại Brit Awards được đăng tải. Mạng xã hội nhanh chóng dấy lên suy đoán Kelly Osbourne sử dụng Ozempic, loại thuốc từng gây tranh cãi dữ dội tại Hollywood vì được cho là “vũ khí bí mật” giúp giảm cân siêu tốc. Dưới các bài đăng, không ít bình luận khẳng định chắc nịch rằng màn giảm 37kg diệu kỳ của cô khó có thể chỉ nhờ ăn kiêng và tập luyện.

Khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống của Kelly khiến khán giả rùng mình (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Kelly trước đây từng công khai việc cô đã phẫu thuật thu nhỏ dạ dày từ nhiều năm trước để kiểm soát cân nặng. Cô cũng nhiều lần nhấn mạnh hành trình giảm cân của mình là kết quả của thay đổi lối sống, trị liệu tâm lý và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Dù vậy, trong bối cảnh Ozempic trở thành “từ khóa nhạy cảm” mỗi khi một ngôi sao giảm cân nhanh chóng, việc cô bị réo tên vào làn sóng nghi vấn gần như khó tránh khỏi.

Ozempic là tên thương mại của semaglutide, một loại thuốc kê đơn vốn được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt để điều trị tiểu đường tuýp 2. Thuốc hoạt động bằng cách mô phỏng hormone GLP-1, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và tạo cảm giác no lâu hơn. Tác dụng phụ giảm thèm ăn khiến Ozempic nhanh chóng bị lạm dụng như một phương pháp hỗ trợ giảm cân. Trào lưu này bùng nổ trong giới giải trí từ năm 2022, khi hàng loạt ngôi sao bất ngờ thon gọn chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, việc dùng Ozempic cho mục đích thẩm mỹ gây nhiều tranh cãi. Các chuyên gia y tế cảnh báo thuốc có thể dẫn đến buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, mất cơ và tình trạng được gọi là “Ozempic face” - gương mặt hốc hác do giảm mỡ quá nhanh. Đây cũng là cụm từ được cộng đồng mạng nhắc đến khi bàn về diện mạo hiện tại của Kelly.

Giữa làn sóng bàn tán, một bộ phận khán giả lại lên tiếng bảo vệ cô, cho rằng việc soi mói ngoại hình, đặc biệt trong bối cảnh phụ nữ luôn bị áp lực cân nặng, là điều vô cùng tàn nhẫn. Họ đặt câu hỏi: nếu trước kia Kelly bị miệt thị vì thừa cân, thì nay khi cô giảm cân lại tiếp tục bị công kích vì “quá gầy”, rốt cuộc chuẩn mực nào mới làm hài lòng công chúng?

Khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống của Kelly khiến khán giả rùng mình (Ảnh: Wired Images)

Kelly Osbourne sinh năm 1984 tại London, là con gái của huyền thoại rock Ozzy Osbourne và Sharon Osbourne. Cô bước vào ánh đèn sân khấu từ rất sớm khi gia đình tham gia chương trình thực tế The Osbournes trên MTV (2002-2005). Show truyền hình này nhanh chóng trở thành hiện tượng, biến Kelly từ “con gái của ngôi sao nhạc rock” thành gương mặt quen thuộc với công chúng toàn cầu. Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá sớm cũng kéo theo áp lực tâm lý và những năm tháng tuổi trẻ nhiều biến động.

Kelly Osbourne từng là "nàng béo" nổi danh Hollywood

Sau thành công từ truyền hình thực tế, Kelly thử sức ở âm nhạc với hai album Shut Up (2002) và Sleeping in the Nothing (2005). Dù không tạo được dấu ấn bền vững trên thị trường pop, cô vẫn có bản song ca Changes cùng cha từng đạt vị trí cao tại Anh. Về sau, Kelly rời xa con đường ca hát để tập trung vào truyền hình và thời trang. Cô trở thành gương mặt quen thuộc của các show giải trí như Fashion Police , tham gia Dancing with the Stars và nhiều chương trình thực tế khác, dần xây dựng hình ảnh một nhân vật cá tính, thẳng thắn và có gu thời trang nổi bật.

Cuộc đời Kelly không chỉ có hào quang. Cô từng nhiều lần vào trại cai nghiện, đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe tinh thần. Dù gây tranh cãi, Kelly vẫn là một nhân vật giải trí có sức hút đặc biệt, trải qua đủ thăng trầm và chưa bao giờ ngại đối diện với công chúng theo cách rất riêng của mình.