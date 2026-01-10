Highlands Coffee tạm ngừng bán trà sen vàng và trà vải liên quan Đồ hộp Hạ Long?

Liên quan đến vụ việc Công an TP. Hải Phòng khởi tố các đối tượng đã tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee đã liên tục có những động thái lên tiếng về việc sử dụng nguyên liệu trong hệ thống cửa hàng trên toàn quốc.

Theo nội dung trong các thông báo, Highlands Coffee khẳng định không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến hay pate nào có nguồn gốc từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong toàn bộ chuỗi cửa hàng của mình trên toàn quốc.

Cùng với đó, phía Highlands Coffee cũng cho biết đã chủ động ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu từ nhà cung cấp trên, trong thời gian chờ đợi kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng.

Thông báo chính thức từ phía Highlands Coffee

Những phản hồi này từ phía thương hiệu đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về nguyên liệu, sản phẩm cụ thể mà Highlands Coffee sử dụng do Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cung ứng là gì?

Chưa kể, trên MXH sáng nay 10/1/2026, một số người dùng phản ánh không đặt được các món nước như trà vải, trà sen vàng của thương hiệu này trên các ứng dụng giao hàng. Điều này khiến không ít người đặt nghi vấn, đây chính là các sản phẩm nằm trong diện “ngừng phục vụ” của Highlands Coffee.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế trong sáng nay (10/1/2026), tại nhiều chi nhánh của Highlands Coffee, menu hiện tại vẫn chưa ghi nhận sự thay đổi rõ ràng. Không có món nào được thông báo dừng bán hoàn toàn tại thời điểm khảo sát.

Cụ thể, tại chi nhánh Highlands Coffee trên đường Đặng Văn Bi (TP.HCM), khi mua đồ vào 8h sáng nay, nhân viên cửa hàng cho biết hiện tại các món trong menu vẫn đang được phục vụ đầy đủ, không có sản phẩm nào tạm ngưng bán.

Ghi nhận thực tế vào 11h trưa ngày 10/1 tại một chi nhánh Highlands Coffee trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) (Ảnh: Châu Anh)

Trong khi đó, ghi nhận trực tiếp tại một chi nhánh Highlands Coffee trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) vào 11h, cửa hàng này hiện tạm hết 1 món trong menu. Nhân viên tại đây cho biết, nguyên nhân là do hết nguyên liệu, đồng thời chia sẻ rằng món này có thể sẽ được phục vụ trở lại trong vài ngày tới khi nguyên liệu được bổ sung. Nhân viên cũng cho biết, các món còn lại vẫn đang được bán bình thường, không có thay đổi đáng kể so với trước đó.

Ngoài ra, khi kiểm tra trên các ứng dụng giao đồ ăn phổ biến vào thời điểm 18h cùng ngày, nhiều chi nhánh Highlands tại Hà Nội vẫn hiển thị đầy đủ các món trong menu. Tuy nhiên, trong đó một số món như trà vải, trà mận được hiển thị “không khả dụng” trên tuỳ từng cơ sở.

Các món trà sen vàng vẫn có thể đặt được trên các ứng dụng giao hàng (Ảnh chụp màn hình)





Tuỳ từng cơ sở sẽ có một số món đồ uống được thông báo "không khả dụng" (Ảnh chụp màn hình)

Chúng tôi liên hệ với bộ phận truyền thông Highlands Coffee, phía thương hiệu trả lời chưa thể xác nhận các món ngừng phục vụ do sử dụng nguyên liệu từ nhà cung cấp Đồ hộp Hạ Long. Đại diện này cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau.

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 của Halong Canfoco, doanh nghiệp này có nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực bán lẻ, F&B, trong đó có Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (đơn vị vận hành chuỗi Highlands Coffee).

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn đối với Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên được ghi nhận đến ngày 30/6/2025 là hơn 3,06 tỷ đồng.

Trong ngày 9/1, Highlands Coffee đã phát đi thông cáo báo chí về sự việc này. Tối cùng ngày, fanpage Highlands Coffee cũng đưa ra thông báo chi tiết đến khách hàng.

Hiện tại, những thông tin xoay quanh sự việc này vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.