Sau nhiều ngày chờ đợi, concert 3 của Anh Trai Say Hi diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 7/12. Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt để tận hưởng bữa tiệc âm nhạc tưng bừng mà 30 Anh Trai mang đến. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, dàn Anh Trai liên tục "biến hóa" hình ảnh, trình diễn cực cháy trên sân khấu. Và 1 trong những tiết mục khiến fan choáng nhất chính là Ngáo Ngơ của HIEUTHUHAI, JSOL, Erik, Anh Tú Atus và Orange. Trên sân khấu, từ những nam thần điển trai đốn tim người hâm mộ, "boyband toàn cầu" khiến fan "sốc nhẹ" khi có màn "xé đồ" biến thành 4 anh em siêu nhân đầy bất ngờ. Khoảnh khắc "siêu nhân đổ bộ" chiếm trọn spotlight concert 3.

Trong đó, "Trần tổng" HIEUTHUHAI gây sốt với khoảnh khắc biến hình thành siêu nhân đỏ, khiến các fan chỉ biết kêu trời vì mọi khí chất nam chính ngôn tình đều đã bay sạch. Chứng kiến hình ảnh tấu hề của HIEUTHUHAI, MC Trấn Thành phải thốt lên đầy kinh ngạc: "Hiếu ơi mặc cái gì vậy Hiếu?". Trên MXH, nhiều khán giả hài hước bình luận HIEUTHUHAI là siêu nhân đẹp trai nhất trong mọi siêu nhân. Theo nhiều người, với visual cuốn hút của mình, anh không thể nào có thể giải cứu thế giới, thậm chí "gây họa" vì khiến không biết bao nhiêu trái tim fan girl tan chảy.

HIEUTHUHAI cùng các Anh Trai thuộc "boyband toàn cầu" hóa thân thành siêu nhân (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Màn xé đồ làm siêu nhân của HIEUTHUHAI khiến khán giả hú hét vì quá bất ngờ (Nguồn: fan_hieuthuhai_03)

Fan cười ngất trước visual "siêu nhân đỏ" của Trần tổng HIEUTHUHAI

Tại Hà Nội, concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Sau đêm đầu tiên vào hôm nay thì ngày 9/12 sẽ diễn ra show tiếp theo. Trong những ngày qua, các Anh Trai Say Hi liên tục tham gia các hoạt động giao lưu tại Hà Nội. Theo đó, các nghệ sĩ đã ghé Nhà Hát Lớn, diễu hành bằng xe buýt 2 tầng quanh đường phố, viếng và dâng hương ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu ở Trung Ương Đoàn Thanh Niên và Nhà truyền thống Báo Nhân Dân.

Vào ngày đầu tiên, dàn Anh Trai Say Hi sau khi giao lưu tại Nhà Hát Lớn đã di chuyển bằng xe buýt 2 tầng tham quan trung tâm thành phố. Nhìn khoảnh khắc người hâm mộ nối đuôi nhau để đi theo thần tượng có thể thấy được sức nóng hiện tại của dàn Anh Trai. Đã lâu rồi Vbiz mới chứng kiến cảnh tượng rần rần như hiện tại. Bên cạnh đó, từ cách tổ chức chỉn chu của ekip, lịch trình giao lưu đến không khí do các fan tạo ra khiến cho sự kiện đổ bộ của dàn Anh Trai Say Hi không thua gì sự kiện quốc tế.

Concert Anh Trai Say Hi được tổ chức không thua gì sự kiện idol quốc tế qua lưu diễn

30 Anh Tài được fan nội địa ủng hộ, cổ vũ nồng nhiệt

Trước đó, Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn.

Concert Anh Trai Say Hi không chỉ lần đầu quy tụ 30 gương mặt hot cùng trình diễn mà còn gây choáng bởi quy mô tổ chức không thua gì các sân khấu quốc tế. Và lượng fan đến theo dõi từng đêm diễn phần nào chứng minh sức hút của "concert nội địa" ở thời điểm hiện tại.