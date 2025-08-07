Vừa mới đây, MXH lại tiếp tục sôi sục với một trào lưu mới liên quan đến đồ uống. Nhân vật "tạo trend" lần này không ai khác chính là rapper HIEUTHUHAI. Trong một buổi biểu diễn âm nhạc, khi giao lưu cùng khán giả, anh chàng đã đọc to công thức 1 món đồ uống từ matcha của Starbucks. Chẳng cần nói nhiều, dân tình đều tin chắc rằng đây chính là món yêu thích mỗi khi đến Starbucks của HIEUTHUHAI.

Tưởng đâu chỉ là một chi tiết nhỏ, ai ngờ ngay sau đó, hàng loạt clip, bài viết trên TikTok, Threads đồng loạt xuất hiện với từ khóa "matcha HIEUTHUHAI". Nhiều người nhanh chóng rủ nhau tới Starbucks gọi thử y hệt công thức để xem có gì đặc biệt mà thần tượng mê mẩn đến thế. Và công thức đó chính là: Matcha Latte, size Grande, sữa yến mạch, không đường, ít đá.

HIEUTHUHAI đã chia sẻ 1 công thức order đồ uống từ matcha (Ảnh: Starbucks Vietnam)

Công thức đồ uống mà nam rapper chia sẻ được lan truyền rần rần trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh minh hoạ, nguồn: ashleyburk)

Thế nhưng trái với kỳ vọng, không ít người sau khi thử lại phải thốt lên: "Uống không nổi!". Lý do đơn giản là vì không đường - một yếu tố khiến hương vị matcha nguyên chất trở nên đậm đặc và khá... "khó nhằn" với người không quen vị đắng, chát. Dẫu vậy, một số fan sành matcha lại tỏ ra thích thú, cho rằng vị nguyên bản này mới thể hiện rõ chất lượng bột trà và sự thanh mát từ sữa yến mạch.

Không cam chịu bị "đu trend" hụt, cư dân mạng bắt đầu sáng tạo thêm các phiên bản "dễ uống" hơn: thêm syrup caramel, giữ nguyên mức đường gốc, hoặc thêm một chút sữa đặc. Nhờ đó, món "matcha HIEUTHUHAI" lại có thêm nhiều biến tấu phù hợp khẩu vị hơn mà vẫn giữ được tinh thần trend.

Nhiều người "đu trend" nhưng đã đành chịu thua vì khó uống (Ảnh chụp màn hình)

Dân tình sáng tạo thêm cho công thức "matcha HIEUTHUHAI" (Ảnh chụp màn hình)

Dù gây tranh cãi về độ dễ uống, không thể phủ nhận rằng món đồ uống matcha này đã một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của hương vị xanh mát này. Matcha từ lâu đã là "gương mặt thân quen" trong menu các quán cà phê, từ sang chảnh đến bình dân, và đến cả những ngôi sao như HIEUTHUHAI cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy.