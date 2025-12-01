Hiệu trưởng thừa nhận 'sơ suất lớn' vụ chi trả tiền hỗ trợ A80

Tại buổi đối thoại ngày 1/12, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội giải trình về phản ánh liên quan đến tính minh bạch kinh phí hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình A80.

Về việc sinh viên chỉ nhận 940.000 đồng trong lần chi trả đầu tiên, ông Phạm Văn Long thừa nhận đây là “sơ suất lớn của trường”. Theo ông Long, sau khi phê duyệt phương án chi trả hai lần vào ngày 24/11, Trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên đi công tác, nên cán bộ thực hiện chi tiền không nắm rõ và phổ biến đầy đủ văn bản được hiệu trưởng phê duyệt trước đó.

Văn bản này nêu rõ phương án chi trả làm hai lần. Lần một là 940.000 đồng, lần hai là 580.000 đồng sẽ được chi trả vào buổi vinh danh sinh viên có thành tích tốt, dự kiến diễn ra từ 15–25/12.

Ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận sơ suất tại buổi đối thoại trưa ngày 2/12. (Ảnh: PV)

"Đây là sơ suất lớn do trường cung cấp thông tin không đầy đủ. Việc chi tiền 'cứ thế là phát' mà không giải thích, khiến sinh viên hiểu lầm là tổng số tiền hỗ trợ" , hiệu trưởng nói.

Về phản ánh sinh viên ký vào phiếu chi không ghi rõ số tiền, nhà trường giải thích Phòng Công tác Học sinh sinh viên muốn các em tự ghi số tiền và ký tên để xác thực bằng nét bút của mình. Tuy nhiên, do không hướng dẫn rõ ràng, sinh viên hiểu nhầm là ký chứng từ khống.

Cũng tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Long công khai số điện thoại cá nhân để tăng cường kênh thông tin và cam kết xử lý phản ánh của sinh viên trong 24-48 giờ.

Trước thắc mắc sinh viên tình nguyện được nhận mức hỗ trợ cao hơn, ông Long cho biết đây là nhóm nhiệm vụ khác, không tham gia tập luyện mà đảm nhiệm quản lý, điểm danh và phối hợp tổ chức. Do đó, chế độ chi trả được áp dụng theo mức dành cho lực lượng hỗ trợ, không theo khung của sinh viên tập luyện.

Về lý do chi tiền mặt thay vì chuyển khoản, lãnh đạo trường giải thích số lượng sinh viên tham gia lên tới gần 1.000 người, trong khi trường đã ứng trước khoản tiền ăn uống cho các em. Nếu chuyển khoản toàn bộ tiền bồi dưỡng theo quy định, sinh viên phải trả lại phần tiền ăn đã ứng trước, gây rắc rối và mất thời gian. Vì vậy, việc chi tiền mặt thuận tiện hơn, giúp sinh viên nhận đúng số tiền thực lĩnh sau khi trừ khoản ăn uống được trường chi trước.

Một số sinh viên đề nghị không xét khen thưởng vì cho rằng mọi người đóng góp như nhau. Hiệu trưởng cho biết sẽ lấy ý kiến toàn bộ sinh viên đến 17h ngày mai, 2/12. Nếu đa số sinh viên không đồng ý khen thưởng, trường sẽ dừng lại.

Trước đó, dù đã thông tin cho báo chí buổi đối thoại, giải trình về tiền hỗ trợ A80 cho sinh viên diễn ra lúc 14h ngày 1/12, nhưng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức gặp mặt sinh viên từ 11h. Nói về lý do dời lịch cuộc họp, Hiệu trưởng cho biết vấn đề "quá nóng, gấp và nhạy cảm", nhấn mạnh quan điểm của trường là đặt quyền lợi sinh viên lên hàng đầu.