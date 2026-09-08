Sau khi 13 trường tiểu học được sắp xếp thành Trường Tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành một trong những trường có quy mô lớn, với hơn 10.500 học sinh, 287 lớp và gần 600 viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên. Với địa bàn rộng, nhiều phân hiệu và điểm trường, bài toán đặt ra là làm thế nào để bộ máy quản lý hoạt động đồng bộ, không ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang, cho biết sau sắp xếp, hoạt động tại các phân hiệu cơ bản ổn định.

Theo bà Phương, điểm thuận lợi của mô hình mới là các hiệu trưởng của những trường trước đây được phân công làm phó hiệu trưởng và tiếp tục phụ trách chính phân hiệu cũ.

“Những cán bộ này đã có thời gian quản lý, nắm rõ đội ngũ giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất cũng như đặc điểm hoạt động tại từng cơ sở. Đây được xem là yếu tố giúp trường mới hạn chế xáo trộn trong giai đoạn đầu” - bà Phương nói.

Hiệu trưởng “siêu trường” cho biết, khó khăn ban đầu chủ yếu nằm ở việc tập trung đội ngũ cán bộ quản lý để thống nhất các kế hoạch chung về dạy học, nhân sự, tổ chuyên môn và tổ chức bán trú.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nha Trang (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử UBND phường Nha Trang)

Tuy nhiên, đây đều là những công việc các trường đã vận hành từ trước, trong khi cán bộ phụ trách từng phân hiệu cũng là những người từng trực tiếp quản lý các trường cũ nên quá trình triển khai tương đối thuận lợi.

Với quy mô 287 lớp và hơn 10.500 học sinh, trường xác định việc phân cấp quản lý là yếu tố quan trọng để tránh tình trạng một đầu mối phải xử lý toàn bộ công việc.

Trước mắt, nhà trường dự kiến thành lập nhóm khoảng 13-14 phó hiệu trưởng, chia thành 3 tổ để luân phiên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các phân hiệu.

Mỗi phó hiệu trưởng ngoài phụ trách phân hiệu còn được giao thêm những lĩnh vực cụ thể như chuyên môn, thi đua, an ninh trật tự, công tác Đảng, phổ cập giáo dục, bán trú...

Việc phân công này nhằm tạo ra các đầu mối quản lý trực tiếp tại cơ sở, giúp những vấn đề phát sinh được nắm bắt và xử lý nhanh hơn.

“Các điểm trường trước đây đã vận hành tốt nên việc kiểm tra chủ yếu mang tính đồng hành, hỗ trợ. Đến nay chưa phát sinh khó khăn lớn. Giai đoạn đầu, chúng tôi tập trung cao độ xây dựng và thống nhất các kế hoạch để toàn trường vận hành đồng bộ” , bà Phương nói.

Nguồn: Quyết định 271/QĐ-UBND của UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang, một trong những nguyên tắc quan trọng sau sáp nhập là không để mỗi phân hiệu vận hành theo một cách riêng. Nhà trường xây dựng một kế hoạch giáo dục chung. Học sinh tại trường chính hay bất kỳ phân hiệu nào đều thực hiện theo kế hoạch này, nhằm đảm bảo sự đồng đều và công bằng trong giáo dục.

Các hoạt động giáo dục khác cũng được xây dựng thống nhất để học sinh ở các cơ sở được thụ hưởng đầy đủ chương trình và hoạt động của nhà trường.

“Điểm thuận lợi là các phân hiệu tại Nha Trang cùng thực hiện một kế hoạch giáo dục chung, không có sự phân biệt hay mỗi nơi một kế hoạch riêng, qua đó tạo môi trường giáo dục đồng đều, công bằng” , bà Phương nói.

Vị hiệu trưởng nói thêm, về đội ngũ giáo viên, trước mắt giáo viên vẫn giảng dạy tại nơi đang công tác. Sau đó, nhà trường sẽ rà soát lại tình hình nhân sự ở từng phân hiệu để điều tiết phù hợp. Những nơi thừa giáo viên sẽ được bố trí hỗ trợ những cơ sở đang thiếu, bảo đảm giáo viên được phân công đúng chuyên môn và đủ định mức giảng dạy.

Điểm chính của Trường tiểu học Nha Trang.

Theo bà Phương, đây cũng là một trong những lợi ích của việc tổ chức lại các trường thành một đơn vị lớn, khi nguồn nhân lực có thể được điều tiết giữa các phân hiệu thay vì mỗi trường tự xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Một thách thức lớn đối với mô hình trường mới là địa bàn rộng, nhiều phân hiệu và điểm trường, khiến việc kiểm tra, giám sát trực tiếp của hiệu trưởng gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết vấn đề này, nhà trường dự kiến tăng cường họp trực tuyến, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, quản trị.

Các nhóm công việc trên môi trường trực tuyến được duy trì để ban giám hiệu và các phân hiệu có thể trao đổi thường xuyên, xử lý công việc mà không phải liên tục tập trung về trường chính.

“Nhà trường sẽ hạn chế hội họp để giáo viên, cán bộ quản lý tập trung quản lý phân hiệu của mình. Song song với ứng dụng công nghệ, nhà trường sẽ tổ chức các đoàn, nhóm đến từng phân hiệu để kiểm tra, khảo sát thực tế. Qua đó, những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhân sự hoặc các khó khăn phát sinh sẽ được tổng hợp để có phương án xử lý, hỗ trợ.”, bà Phương cho biết.

Theo bà Phương, hiện nay sự không đồng đều về cơ sở vật chất giữa các phân hiệu là một trong những vấn đề cần tiếp tục rà soát. Những cơ sở còn thiếu thốn sẽ được thống kê, báo cáo để từng bước bổ sung, bảo đảm điều kiện dạy và học giữa các điểm trường.