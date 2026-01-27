Hiệu trưởng Harvard nói thẳng: Đưa con đến 5 nơi này, lớn lên con sẽ cảm ơn bạn

Trong hành trình nuôi dạy con, nhiều bậc phụ huynh thường đặt trọng tâm vào điểm số, bài tập và thành tích học tập. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Đại học Harvard đã chia sẻ thẳng thắn rằng điều tạo nên sự khác biệt lâu dài ở một đứa trẻ không chỉ đến từ sách vở, mà còn từ những trải nghiệm thực tế ngoài lớp học.

Một câu chuyện nhỏ được nhắc đến đã khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm. Một người mẹ có con học rất giỏi, luôn hoàn thành bài tập đúng hạn, chưa từng khiến gia đình phải lo lắng về kết quả học tập. Thế nhưng, chị vẫn cảm nhận được trong ánh mắt của con mình một sự trống trải khó gọi tên. Cậu bé không phải thiếu năng lực, mà là thiếu sự tò mò và khao khát khám phá thế giới xung quanh.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau một chuyến đi ngắn. Người mẹ đưa con đến một thành phố khác, trải nghiệm tàu cao tốc, dạo biển và ghé thăm khuôn viên một trường đại học. Sau chuyến đi ấy, cậu bé liên tục đặt ra những câu hỏi: “Trường đại học nào cũng rộng thế này sao mẹ?”, “Làm thế nào để các anh chị có thể vào học ở đây hả mẹ?”...

Khoảnh khắc đó, người mẹ nhận ra có những bài học không thể tìm thấy trong sách giáo khoa. Nếu chỉ gắn chặt với vở bài tập và điểm số, thế giới của trẻ sẽ rất nhỏ. Câu nói “đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm” không nhằm phủ nhận giá trị của việc học, mà nhấn mạnh rằng nhận thức của trẻ cần được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm thực tế.

Ảnh minh họa: Sohu

Theo quan điểm được chia sẻ, nhiều đứa trẻ tỏ ra tự tin không hẳn vì xuất sắc hơn người khác, mà vì các em chưa từng tiếp xúc với một môi trường rộng lớn hơn. Khi chưa được va chạm, trẻ khó hiểu được ý nghĩa của việc luôn có người giỏi hơn mình, và càng khó cảm nhận vì sao sự nỗ lực là điều cần thiết.

Chính vì vậy, những bậc phụ huynh có tầm nhìn xa thường chủ động đưa con “ra ngoài thế giới”, bắt đầu từ những trải nghiệm tưởng chừng rất quen thuộc.

1. Công viên giải trí

Nhiều người lớn nghe đến công viên giải trí là lắc đầu: vừa tốn tiền, vừa “chẳng học được gì”. Nhưng với trẻ em, đó không chỉ là chỗ để chơi.

Trong thế giới của các em, được cười lớn, được chạy nhảy tự do là cảm giác an toàn và hạnh phúc, giống như việc người lớn có một ngôi nhà, một chiếc xe và quyền tự do lựa chọn. Những ký ức vui vẻ ấy khiến trẻ tin rằng thế giới này đáng yêu và đáng để mong chờ.

Một đứa trẻ tin vào điều đó thường sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi đối mặt với thất bại sau này.

2. Bảo tàng khoa học

Rất nhiều đứa trẻ từng mơ trở thành nhà khoa học, nhà phát minh, cho đến khi lớn lên và dần quên mất giấc mơ ấy.

Nếu con bạn thích máy móc, công nghệ hay luôn tò mò “vì sao lại thế”, hãy đưa con đến bảo tàng khoa học hoặc công viên khoa học. Khi tận mắt thấy công nghệ thay đổi cuộc sống, thấy những điều từng chỉ có trong trí tưởng tượng trở thành hiện thực, trẻ sẽ hiểu: nỗ lực có thể biến ý tưởng thành kết quả.

3. Du lịch

Đi du lịch cùng trẻ con quả thật rất mệt: lịch sinh hoạt đảo lộn, đủ thứ phát sinh. Nhưng nếu có điều kiện, hãy để con được nhìn thấy thế giới thật. Biển rộng thế nào, núi non hùng vĩ ra sao, bầu trời đêm đầy sao đẹp đến mức nào… Khi đứng trước thiên nhiên, trẻ sẽ hiểu một điều rất quan trọng: mình nhỏ bé, nhưng thế giới thì rộng lớn.

Những đứa trẻ từng nhìn thấy “những điều lớn lao” thường có tầm nhìn rộng hơn và lòng khiêm tốn sâu hơn.

Ảnh minh họa: tkfl

4. Thăm quan trường đại học

Đôi khi, việc đưa con đến một trường đại học lại hiệu quả hơn hàng trăm lần câu nói “con phải học chăm lên”.

Hãy để trẻ tiểu học nhìn thấy trường THCS, để học sinh THCS cảm nhận không khí trường THPT, và để con bước vào khuôn viên một trường đại học trước kỳ thi quan trọng. Khi tận mắt chứng kiến những con người xuất sắc, trẻ sẽ hiểu rằng học tập không chỉ để làm xong bài tập, mà để tiến gần hơn đến nơi mình muốn đến.

5. Trải nghiệm phương tiện công cộng

Hãy cho con đi xe buýt, đứng ở ga tàu, quan sát sân bay đông đúc. Những điều rất đời thường ấy dạy trẻ hiểu rằng: mỗi người có một cuộc sống khác nhau, sự tiện lợi luôn đi kèm với nỗ lực thầm lặng của rất nhiều người, và cuộc sống không phải điều có thể xem nhẹ.

Những đứa trẻ hiểu được điều này thường biết trân trọng hiện tại và suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai.

Những bậc cha mẹ thực sự có tầm nhìn không chỉ nhìn vào điểm số hay bảng thành tích. Họ đưa con bước ra ngoài lớp học, để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn và từ đó khám phá khả năng của chính mình. Có thể những trải nghiệm ấy chưa mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng theo thời gian, đó chính là nền móng bền vững cho tương lai của trẻ.

Theo Sohu