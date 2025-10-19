Ngày 18-10, lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết đã giao đơn vị chuyên môn xác minh, làm rõ thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) chỉ đạo giáo viên sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc bị "tố" chỉ đạo sửa điểm thi học kỳ trên hệ thống học bạ điện tử cho 1 nữ sinh được cho là con của cán bộ phường Hà Lầm, khiến kết quả học tập từ loại yếu thành giỏi.

Theo phản ánh, phụ huynh đã cung cấp cho cơ quan chức năng hình ảnh tin nhắn được cho là chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, yêu cầu giáo viên chỉnh sửa điểm ở nhiều môn như Toán, Khoa học Tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Đáng chú ý, trong bài thi học kỳ môn Tin học và tiếng Anh, điểm gốc là 4 nhưng đã bị sửa thành 8 trên hệ thống, tương đương mức giỏi.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hà Lầm cũng cho biết đã nhận được đơn thư phản ánh của phụ huynh về nhiều vấn đề tại trường, trong đó có việc sửa điểm học sinh trên phần mềm học bạ điện tử.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hà Lầm thông tin thêm, sau khi tiếp nhận đơn, UBND phường đã thành lập tổ công tác xác minh, làm rõ. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định có khuyết điểm và vi phạm từ cán bộ, đảng viên nhà trường. Sai phạm xảy ra trong năm học 2024 - 2025. Hiện, phường đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Trước đó, vào chiều 15-10, UBND phường Hà Lầm tổ chức Hội nghị công bố quyết định sắp xếp các trường học và quyết định công tác cán bộ các trường học trên địa bàn phường.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc sáp nhập với các trường THCS Cao Thắng, cấp THCS của trường Tiểu học và THCS Hà Trung để thành trường mới vẫn mang tên là trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Người bị tố cáo là bà Đ.T.N.L., nguyên Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, hiện đang giữ chức Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc sau sáp nhập.