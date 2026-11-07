‘Hiệp đen’ khai đeo vàng giả để tạo hình ảnh ‘xã hội đen‘





Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, lãnh đạo Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra nhóm “giang hồ mạng” liên quan Nguyễn Tuấn Hiệp (“Hiệp đen”, sinh năm 1971). Theo cơ quan công an, Hiệp khởi xướng việc dàn dựng, đăng tải các video bạo lực nhằm đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế trên mạng xã hội.

Ngày 7/11, Công an TPHCM tiếp tục làm việc lấy lời khai các đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi bị bắt, “Hiệp đen”, đã thừa nhận hành vi và khai về vai trò của những người cùng tham gia.

Hiệp khai số vàng đeo trên người là vàng giả, được sử dụng để tạo hình ảnh giống các nhân vật xã hội đen trên phim. Tại cơ quan điều tra, Hiệp bày tỏ hối hận, nói mong muốn sau khi chấp hành án sẽ về quê sinh sống, trồng cây, thả cá.

Công an lấy lời khai Hiệp đen.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hiệp cùng 13 người liên quan. Riêng Hiệp bị khởi tố về ba tội: “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo thông tin điều tra Công an TPHCM đã công bố, Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước. Từ năm 2017, người này sử dụng Facebook cá nhân, thường xuyên đăng các video giao lưu, ăn uống để thu hút sự chú ý.

Muốn nổi tiếng, được tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng những người quen bàn bạc, dàn dựng các đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” rồi đăng lên YouTube, Facebook, TikTok.

Một số hình ảnh cắt ghép trên mạng xã hội của băng nhóm Hiệp đen.

Nội dung clip có cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, Hiệp được xây dựng hình ảnh là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Cơ quan điều tra đã làm rõ một video dài 39 giây, dàn dựng cảnh đôi nam nữ bị đuổi đánh rồi gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long, tức “Long dê”, đăng video này lên tài khoản TikTok “Longdebd1978”, thu hút 13.300 lượt xem.

Mở rộng điều tra, công an xác định Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Các đối tượng cùng tang vật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Công an TPHCM đề nghị người dân không cổ súy, tiếp tay lan truyền nội dung bạo lực; thanh thiếu niên không ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng là uy tín, không bắt chước lối sống coi thường pháp luật.