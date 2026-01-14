Sáng 14-1, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới hiện trường phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam khiến 4 người chết, 6 người bị thương rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương. Ảnh: Tuấn Minh

Theo báo cáo sơ bộ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 14-1 tại Km số 334+300 cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, anh P.V.Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 38C-229.xx theo hướng từ Nghệ An - Hà Nội, trên xe chở theo 11 người.

Khi đến địa điểm trên, xe khách đã tông vào đuôi xe tải BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn H. (SN 1990, ngụ xã Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước. Cùng lúc, xe ô tô BKS 36RM-001.xx do anh Trịnh Khắc H. (SN 1989; ngụ xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới tông vào xe khách.

Lực lượng chức năng tới hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: Tuấn Minh

Hậu quả, 4 người trên xe khách tử vong, 6 người khách bị thương đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy vụ tai nạn chỉ cách nút giao Đồng Thắng (thuộc xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 700 m, các phương tiện giao thông đã được phân luồng theo hướng khác. Tại khu vực này, không có điểm dừng chờ khẩn cấp, điểm xảy ra tai nạn thuộc làn đường sát với hàng rào bảo vệ cao tốc.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người chết, 6 người bị thương:

Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng nay 14-1. Ảnh: OFFB

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tuấn Minh

Theo quan sát khu vực gặp nạn không có điểm dừng đỗ khẩn cấp. Ảnh: Tuấn Minh