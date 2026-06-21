Sáng 21/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển khai công tác cứu hộ, cẩu xe container lao xuống vực sâu ở đèo Bảo Lộc sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra vào tối 20/6.

Khoảng 7h cùng ngày, xe cẩu trọng tải 200 tấn được huy động đến hiện trường để đưa xe container loại 40 feet lên khỏi vực sâu.

Trong suốt quá trình cứu hộ, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi tổ chức phân luồng, chốt chặn hai đầu đèo Bảo Lộc nhằm đảm bảo an toàn.

Do xe container nằm ở độ sâu khoảng 30m dưới vực, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và kéo dài nhiều giờ. Việc tạm dừng lưu thông qua khu vực khiến giao thông trên Quốc lộ 20 bị ách tắc.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau trên cả hai chiều đèo Bảo Lộc, kéo dài hơn 10km.

Đến khoảng 9h30, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được chiếc xe container lên mặt đường. Phương tiện bị hư hỏng nặng, phần cabin gần như biến dạng hoàn toàn.

Sau khi cẩu thành công xe container, các lực lượng chức năng khẩn trương giải phóng hiện trường để khôi phục giao thông.

Đến khoảng 10h30, một phần hiện trường đã được giải tỏa, các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại.

Tuy nhiên, do lượng xe ùn ứ quá lớn nên tình trạng ách tắc trên đèo Bảo Lộc vẫn diễn ra nghiêm trọng.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, sáng 21/6, lãnh đạo xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô trên Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 20/6. Thời điểm trên, xe container (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) chở hàng chục tấn khoai di chuyển theo hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Khi đổ đèo Bảo Lộc đến khúc cua, xe container lao sang phần đường bên trái và va chạm liên hoàn với 2 ô tô con cùng 1 xe tải. Cú va chạm mạnh khiến cả 4 phương tiện hư hỏng nặng. Nhiều mét hộ lan bên đường bị tông đổ.

Sau va chạm, xe container và ô tô con loại 5 chỗ lao xuống vực sâu bên đường. Trong đó, xe container mắc lại ở độ sâu khoảng 20m nhờ nhiều cây gỗ lớn chặn phía dưới.

Trong khi đó, xe ô tô con nằm cách mép vực khoảng 15m, phần thân xe bị biến dạng nghiêm trọng. Ghi nhận ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 10 người trên các phương tiện liên quan. Rất may, không có thương vong về người.