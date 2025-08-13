Hiện trường vụ sạt lở đất ở quán cà phê tại Đà Lạt khiến 2 du khách 16 tuổi tử vong thương tâm
Mưa lớn liên tục trong buổi chiều ngày 12/8 đã gây sạt lở tại một quán cà phê trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt khiến 2 người tử vong.
Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, chiều 12/8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.
Tối cùng ngày, ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: Do mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều, bờ taluy dài khoảng 20m phía sau quán cà phê Tây Hồ nói trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp bàn 2 du khách sinh năm 2009 đang ngồi.
Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân nhưng đã tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định.