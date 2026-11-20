Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu lúc không có người làm việc. Một lúc sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Lửa sau đó bao trùm khu vực kho bãi của nhà máy.