Hiện trường thương tâm vụ cháy xe khách ở Đồng Nai: Giày dép, túi xách cháy sém nằm ngổn ngang, nhiều người lặng lẽ thắp hương
Sau nhiều giờ xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1 qua địa phận Đồng Nai, hiện trường đã được lực lượng chức năng dọn dẹp. Chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn với những đôi dép, túi xách cháy sém, tro tàn vẫn âm ỉ khói và nhiều người dân lặng lẽ đến thắp nén nhang, tưởng niệm các nạn nhân xấu số.
Hiện trường thương tâm vụ cháy xe khách ở Đồng Nai (Clip: Di Anh)