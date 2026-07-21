Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h sáng 21/7, khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, phục vụ công tác xác định danh tính và bàn giao cho gia đình (Ảnh: Di Anh)