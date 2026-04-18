Vào ngày 17/4, cơ quan chức năng tại Indonesia đã xác nhận có ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ việc một trực thăng gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh tại đảo Borneo.

Chiếc Airbus H130 do công ty PT Matthew Air Nusantara vận hành đã mất liên lạc chỉ 5 phút sau khi rời khu vực Melawi, thuộc tỉnh West Kalimantan vào ngày 16/4. Theo kế hoạch, trực thăng đang trên đường tới một đồn điền dầu cọ khác tại huyện Kubu Raya.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện xác máy bay trong khu rừng rậm thuộc huyện Sekadau. Toàn bộ thi thể của 8 nạn nhân, gồm 2 thành viên phi hành đoàn và 6 hành khách, đã được tìm thấy tại hiện trường.

Các cơ quan chức năng, bao gồm Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia cùng Bộ Giao thông Vận tải, xác nhận toàn bộ nạn nhân đã tử vong. Trong số này có một công dân Malaysia.

Indonesia, quốc gia quần đảo với khoảng 270 triệu dân, từ lâu phải đối mặt với nhiều vấn đề về an toàn giao thông, trong đó có các vụ tai nạn hàng không và đường thủy.

Trước đó, vào tháng 9/2025, một vụ tai nạn trực thăng khác cũng xảy ra tại đảo Borneo khiến 8 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra ở khu vực hẻo lánh đến mức lực lượng cứu hộ mất hơn 2 ngày mới tìm thấy xác máy bay.

Chiếc Airbus BK117 D-3 thuộc sở hữu của Eastindo Air đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu chỉ 8 phút sau khi cất cánh từ huyện Kotabaru, tỉnh Nam Kalimantan, khi đang trên đường tới thành phố Palangkaraya, thuộc tỉnh Trung Kalimantan.

Khi đó, hơn 200 nhân sự từ nhiều lực lượng, bao gồm cảnh sát, quân đội, cơ quan địa phương và người dân, đã được huy động để tìm kiếm trên diện tích rừng rộng khoảng 27 km² tại khu vực Mantewe, huyện Tanahbumbu.

Liên tiếp các vụ tai nạn cho thấy những thách thức dai dẳng về an toàn hàng không tại Indonesia, đặc biệt ở các khu vực rừng núi hiểm trở, nơi việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

