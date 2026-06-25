Ngày 25/6 (giờ địa phương), Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5, xảy ra liên tiếp chỉ cách nhau chưa đầy một phút tại khu vực ven biển phía bắc nước này.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có tâm chấn nằm cách thị trấn ven biển Morón khoảng 21 km về phía tây và xảy ra lúc 22h04 GMT. Chỉ 39 giây sau, một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5 tiếp tục xảy ra cách đó khoảng 45 km.

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Nhiều người bị thương nghiêm trọng (Ảnh: AFP)

USGS cho biết trận động đất 7,2 được xem là dư chấn báo trước (foreshock), trong khi trận động đất 7,5 là trận chính. Sau đó, khu vực này tiếp tục ghi nhận khoảng 20 dư chấn.

Các rung chấn mạnh đã gây hoảng loạn tại thủ đô Caracas khi người dân đồng loạt chạy ra khỏi nhà và các tòa nhà văn phòng.

Bà Odalis Escalona (54 tuổi), nhân viên ngân hàng, kể lại: "Cầu thang bị tách khỏi kết cấu, cả bức tường nứt toác. Đồ vật từ trần nhà rơi xuống. Thật kinh hoàng."

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, cho biết đã có người bị thương và nhiều công trình bị sập, song chưa thể xác nhận số người thiệt mạng.

Trận động đất khiến nhiều người hoảng loạn (Ảnh: AFP)

Một phóng viên AFP tại hiện trường ghi nhận một tòa nhà cao 22 tầng ở khu Altamira, Caracas đã đổ sập hoàn toàn. Nhiều người dân đứng quanh đống đổ nát gọi tên người thân trong khi các tình nguyện viên trèo lên các khối bê tông để tìm kiếm nạn nhân.

"Chúng tôi cần đèn pin", một người tham gia cứu hộ hô lớn.

Trước nguy cơ phát sinh sự cố thứ cấp, chính quyền đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các tòa nhà và cắt nguồn cung khí đốt tại một số khu vực.

"Chúng tôi ghi nhận một số công trình bị hư hại và không muốn xảy ra bất kỳ tai nạn nào liên quan đến khí gas", ông Cabello nói.

Đội cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn (Ảnh: AFP)

Nhiều công trình đổ sập trong trận động đất (Ảnh: AFP)

Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodríguez, cho biết Maiquetía International Airport gần Caracas đã phải đóng cửa do hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều khu vực của sân bay xuất hiện các vết nứt và hư hỏng đáng kể.

Tại một trung tâm thương mại ở Caracas, nhiều người hoảng sợ la hét khi mặt đất rung lắc dữ dội.

"Tôi không thể tin nổi, thậm chí không biết nó kéo dài bao lâu", bà Heidi Romero (42 tuổi), một chủ cửa hàng đang ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại khi động đất xảy ra, kể lại.

"Chúng tôi phải thoát ra bằng cầu thang khẩn cấp."

Nhiều cư dân khác cũng rời khỏi các tòa nhà và tập trung ngoài đường trước khi được phép quay trở lại.

Bà Carmen Guedez (69 tuổi), sống cùng người chị gái đang nằm liệt giường tại một khu dân cư trên đồi ở Caracas, cho biết ban đầu rung chấn khá nhẹ nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội.

"Nó ngày càng mạnh hơn. Tôi thấy cửa sổ bắt đầu rung chuyển rồi mọi thứ đều lắc mạnh", bà nói.

Theo bà, do phải chăm sóc chị gái nên hai người cùng một người hàng xóm chỉ có thể co cụm trong nhà thay vì sơ tán. "Chúng tôi không thể ra ngoài. Những người hàng xóm vẫn đang ở ngoài đường."

Ảnh: AFP

Theo Bộ Nội vụ Venezuela, các bang Trujillo, Carabobo, Miranda và La Guaira là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Rung chấn cũng được cảm nhận rõ tại thủ đô Bogotá của Colombia. Hệ thống báo động động đất được kích hoạt và một số tòa nhà đã được sơ tán để phòng ngừa rủi ro.

Ông Freddy Tovar, điều phối viên Mạng lưới Địa chấn Quốc gia Colombia, cho biết cơ quan này đã nhận được hơn 200 báo cáo về rung chấn trên toàn quốc.

Ông cảnh báo những điều kiện địa chất của trận động đất có thể khiến các dư chấn tiếp tục xảy ra và được cảm nhận trên phạm vi rộng.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Colombia khẳng định không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau thảm họa. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự.

Venezuela là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất. Trận động đất nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại nước này xảy ra năm 1967 tại Caracas, khiến 236 người thiệt mạng. Một trận động đất lớn khác năm 1997 tại khu vực đông bắc nước này đã cướp đi sinh mạng của 73 người.

Cũng trong ngày 25/6, ngay sau khi Venezuela rung chuyển bởi động đất kép, một trận động đất mạnh 6,9 độ tiếp tục xảy ra ở miền bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, giới chức nước này cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể.

Nguồn: France24