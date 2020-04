Hí hửng làm món gà bóng đêm ai ngờ thành "gà hắc ám", thanh niên tái mặt khi nhìn kết quả vội tìm chỗ trốn trước khi mẹ phát hiện!

Khởi đầu từ Nhật Bản, món gà rán đen đã du nhập vào Việt Nam khiến các bạn trẻ nước ta "phát cuồng", kháo nhau nhất định phải thưởng thức.



Vì món ăn đặc biệt này có màu đen thui như than nên mọi người đùa nhau đây là món "gà bóng đêm". Tuy nhiên thực chất màu đen đó chính là lớp bột tinh than tre được đầu bếp tẩm lên để làm món ăn này không bao giờ bị "đụng hàng".

Vì mê mẩn món gà hảo hạng này mà một chàng trai có tên là V.C đã học hỏi cách làm sau đó về quê để thực hành. Tuy nhiên "đời không dễ như ta tưởng", nhìn thành quả của anh chàng, ai cũng phải phì cười.

Theo đó, trên lý thuyết món gà bóng đêm chỉ có màu đen ở lớp ngoài thôi, người ăn sẽ bóc lớp đó ra và thưởng thức phần thịt chín mềm, nóng hổi bên trong. Nhưng món gà của chàng trai này thì lại có một màu đen thui từ trong ra ngoài. Dân mạng cười ra nước mắt và gọi món ăn của anh là "gà quay hắc ám".

Món gà quay hắc ám của chàng trai khiến dân mạng cười bò.

Chưa hết, để làm món gà nhân than này, V.C còn mượn của mẹ một chiếc thau đốt vàng mã, một cái xoong nhôm đúc mà mẹ rất quý. Những hỡi ôi, gà chưa ăn được miếng nào thì cái thau và cái xoong của mẹ cũng đã bị nung luôn thành than đến mức vỡ đôi. Chắc hẳn anh chàng sẽ "tái mặt" khi nhìn cả gà lẫn xoong nồi thành than hết lượt!

Dân tình sau khi xem bài chia sẻ của chàng trai thì đều phân vân không biết nên thả "haha" hay "sad" cho anh.

- "Sáng mai chắc không cần ăn sáng đâu nhỉ, ăn chửi của mẹ cũng no nè!".

- "Nhà chắc bán củi nên cứ ném vào đốt cho đã".

- "Tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp của thanh niên này. Tưởng gà lâu chín nên cứ thế đốt và cuối cùng vứt luôn con gà".

- "Tưởng thế nào. Hóa ra là như thế. Nhìn thành quả tôi cười đau cả bụng".

- "Chắc thanh niên này trốn mẹ luôn ấy chứ. Mẹ nhìn thấy thì chửi cho không trượt phát nào".

Hiện bài đăng vẫn nhận về hàng nghìn lượt tương tác từ dân mạng. Nghỉ dịch ở nhà rảnh rỗi, nhiều người sẽ bày trò các món ăn để giết thời gian, nhưng tai hại như thanh niên này thì thôi luôn nhé. Không lại bị phụ huynh nhốt luôn trong phòng khỏi cho ra ngoài để nghịch dại!