Bài học đắt giá

Trưa 3/11, Hoa hậu H’Hen Niê lên tiếng về ồn ào chồng sử dụng sữa của vợ để pha cà phê mời bạn bè uống, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Cô xin lỗi vì “những hình ảnh và câu chuyện gần đây của hai vợ chồng đã khiến mọi người không vui”. Hoa hậu H’Hen Niê cũng xin lỗi các bạn của chồng cùng gia đình họ, mong nhận được sự tha thứ.

“Đây là lần đầu tôi và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi mong mọi người thông cảm, góp ý để có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn”, cô lý giải.

Chồng Hoa hậu H'Hen Niê dùng sữa cho con bú của vợ pha cà phê mời bạn bè uống.

Theo H’Hen Niê, sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, cô và chồng đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận sai lầm. Cô tiếp tục xin lỗi vì dòng trạng thái bênh vực chồng trước đó, do suy nghĩ chưa thấu đáo.

H’Hen Niê giải thích chồng cô không phải người nổi tiếng, chưa quen với áp lực. Cô mong mọi người góp ý nhẹ nhàng hơn để anh hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha.

“Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, tôi xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và tôi không cổ vũ cho những điều không đúng. Sau những ngày lắng lại, tôi nhận ra rằng vợ chồng tôi đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ mọi người. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo”, cô nhấn mạnh.

H’Hen Niê cho rằng sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để tốt hơn và sống có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói.

Chỉ trong một giờ đồng hồ, dòng trạng thái của H’Hen Niê thu hút hơn 100.000 lượt tương tác với gần 7.000 bình luận.

Ngay cả người hâm mộ của H’Hen Niê cũng bày tỏ sự thất vọng về hành động của hai vợ chồng lần này cũng như cách xử lý khủng hoảng của hoa hậu. Số đông góp ý họ nên tiết chế việc đăng tải, chia sẻ hình ảnh cuộc sống riêng tư, tránh tranh cãi không cần thiết.

“Từ khi Hen lấy chồng thấy nhiều bài đăng không cần thiết. Mong Hen giữ được hình tượng trong những người đã và đang hâm mộ bạn”, “Là người nổi tiếng, Hen nên đăng ít chuyện gia đình lên mạng để tránh nhiều ý kiến”, “Biết lắng nghe ý kiến của mọi người. Biết sai, biết sửa và biết xin lỗi là được rồi. Giờ hạn chế đăng những gì không cần thiết vì mạng xã hội là con dao hai lưỡi”, “Tiết chế càng nhiều càng tốt, biết là bạn không cầu kỳ, luôn hoà đồng nhưng mình là hoa hậu, là người có ảnh hưởng nên chọn lọc những gì cần hãy đăng. Chứ nhiều cái không chọn lọc, xấu hình ảnh xây dựng bao lâu nay thì tiếc cho bạn”… là một số bình luận của khán giả.

‘Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng’

Ngày 1/11, video nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi dùng sữa mẹ của H’Hen Niê pha cà phê mời bạn bè uống lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng nghìn bình luận.

Số đông bày tỏ sự phẫn nộ, không đồng tình về hành động vượt quá giới hạn của Tuấn Khôi. Các ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là trò vui, còn thể hiện sự lệch lạc về nhân sinh quan. Với người bình thường, hành động này cũng khó chấp nhận.

Trước phản ứng của dư luận, Tuấn Khôi thừa nhận pha cà phê bằng sữa mẹ của vợ và giải thích đó là khoảnh khắc nghịch ngợm giữa những người anh em thân thiết, không nghĩ sẽ khiến mọi người hiểu khác.

Tuấn Khôi chủ động gỡ video vì “thấy có thể ảnh hưởng đến vợ” và xin lỗi vì thiếu cân nhắc.

“Clip này chỉ là chuyện vui cá nhân, không mang mục đích truyền thông hay quảng cáo nào cả. Mình xin lỗi vì sự thiếu cân nhắc, và cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn, tử tế. Mình sẽ rút kinh nghiệm để cẩn trọng hơn với những gì chia sẻ công khai”, Tuấn Khôi viết.

Chồng Hoa hậu H'Hen Niê từng gây tranh cãi vì những hành động không giống ai.

Về phía H’Hen Niê, cô khéo léo bênh vực chồng khi đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn để cảm ơn khán giả bình luận, chia sẻ cảm xúc và góp ý. Đồng thời tiết lộ chồng háo hức chờ đến ngày vợ dư sữa nuôi con để thay thế sữa công nghiệp.

Động thái của cả hai tiếp tục thổi bùng làn sóng phản đối và chỉ trích của cư dân mạng. Khán giả bức xúc khi H’Hen Niê và chồng không nhìn ra sự trầm trọng về hành động mà họ chỉ coi là trò đùa.

Đây được xem là khủng hoảng lớn nhất mà H’Hen Niê đối mặt trong nhiều năm hoạt động showbiz. Người hâm mộ tiếc nuối khi hình ảnh và thương hiệu cô xây dựng bỗng chốc sụp đổ.

Có chuyên gia truyền thông phân tích đây không chỉ là trò lố gây cười mà là biểu hiện của “căn bệnh thời đại số”. Khi con người ngày càng phụ thuộc, thậm chí trở thành “nô lệ” của mạng xã hội, khao khát sự chú ý.

Cũng từ sự việc này, khán giả nhắc lại những lần chồng H’Hen Niê gây tranh luận như mặc váy, đội tóc giả của vợ, ngửi bỉm đã sử dụng của con gái… Sự dễ dãi của công chúng khiến mức độ dị thường tăng tiến cho đến hành động dùng sữa mẹ pha cà phê mời bạn uống.

Tuy nhiên, cũng chính sự khắt khe của cộng đồng mạng khiến người nổi tiếng phải nhìn nhận lại hành vi của mình. Việc H’Hen Niê lên tiếng xin lỗi là minh chứng về “quyền lực mềm” của khán giả. Khán giả giúp nghệ sĩ lên đỉnh cao cũng có thể dùng tiếng nói để điều chỉnh những hành vi lệch chuẩn.