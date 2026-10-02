H'Hen Niê lên kế hoạch bầu lần 2

H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025. Bé có tên thân mật là Harley. Khi con chào đời, nàng hậu từng chia sẻ sự biết ơn khi được trải qua khoảnh khắc làm mẹ và cho biết hành trình này giúp cô thấu hiểu hơn sự hy sinh của cha mẹ.

Mới đây, H'Hen Niê nhắc lại quãng thời gian mang thai con đầu lòng và thừa nhận cô đang nhớ cảm giác khi bầu bí. Cụ thể, H'Hen Niê tâm sự rằng thời điểm mang thai, cô cảm thấy bản thân "xinh yêu, nữ tính, yêu đời". Sau khi trải qua hành trình làm mẹ, những cảm xúc ấy dường như trở thành một ký ức đẹp khiến cô muốn được trải nghiệm lại.

Đáng chú ý, H'Hen Niê còn chủ động hỏi các bà mẹ đã có kinh nghiệm để lắng nghe thêm ý kiến về chuyện sinh con lần hai. Cách chia sẻ gần gũi, hài hước của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Netizen cũng rộ nghi vấn cô rục rịch chuẩn bị có con thứ 2.

H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê mới đây chủ động hỏi các bà mẹ đã có kinh nghiệm để lắng nghe thêm ý kiến về chuyện sinh con lần hai. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu H'Hen Niê khiến khán giả tò mò về kế hoạch có thêm em bé. Trước đó, vào tháng 1/2026, khi một khán giả trêu cô về chuyện có thêm em bé, H'Hen Niê đã đáp lại bằng câu "Dạ hihi". Tuy nhiên, cô không xác nhận thời điểm cụ thể hay kế hoạch mang thai lần hai.

Sau khi sinh con, H'Hen Niê dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm sóc con gái. Cô cũng từng chia sẻ rằng quá trình làm mẹ khiến bản thân phải học hỏi rất nhiều, từ việc tìm hiểu kiến thức chăm con đến thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống.

"Tôi không muốn con lúc nào cũng ở trong một môi trường quá sạch sẽ, quá bao bọc và không được chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi không muốn vì quá lo lắng mà vô tình khiến con sợ thế giới bên ngoài. Tôi muốn con được lớn lên, được khám phá và được biết thế giới này có rất nhiều điều thú vị", người đẹp chia sẻ.

Sau khi sinh con, H'Hen Niê dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm sóc con gái. Ảnh: FBNV

H'Hen Niê kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi sau nhiều năm gắn bó. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 2/2025 và tổ chức đám cưới vào tháng 3 cùng năm. Ông xã của H'Hen Niê là Nguyễn Tuấn Khôi, hơn cô 3 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đạo diễn. Anh chủ yếu đảm nhận công việc phía sau hậu trường, tham gia sản xuất các TVC và khá kín tiếng về đời tư, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

H'Hen Niê từng chia sẻ Tuấn Khôi là người đáp ứng những tiêu chí cô mong muốn ở một người bạn đời. Theo nàng hậu, anh luôn chân thành, tôn trọng và yêu thương cô. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Tuấn Khôi còn hỗ trợ vợ trong việc quản lý, sắp xếp công việc và các hoạt động cá nhân.