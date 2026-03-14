Hết "vận hạn" 3 tháng đầu năm, 4 con giáp này sẽ có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp và học tập

1. Tuổi Ngọ: Bản lề của sự bứt phá (Năm bản mệnh 2026)

Dù đang trong năm tuổi (Bính Ngọ), nhưng sau 3 tháng đầu năm làm quen với áp lực, người tuổi Ngọ sẽ bắt đầu tìm thấy "long mạch" để tỏa sáng.

- Công việc: Thay vì cảm thấy bị gò bó, bạn sẽ tìm ra những ý tưởng sáng tạo đột phá. Sự quyết đoán giúp tuổi Ngọ nhận được những dự án lớn hoặc sự tín nhiệm tuyệt đối từ cấp trên.

- Học tập: Các kỳ thi chứng chỉ hoặc thi cử chuyển giai đoạn trong thời điểm này cực kỳ thuận lợi. Khả năng tập trung cao độ giúp bạn tiếp thu những kiến thức khó một cách nhanh chóng.

2. Tuổi Mùi: Nhị hợp phò trợ, quý nhân xuất hiện

Trong vòng quay của năm 2026, tuổi Mùi là con giáp nhận được nhiều sự hỗ trợ nhất nhờ mối quan hệ Nhị hợp với Thái Tuế (Ngọ).

- Công việc: Mọi khó khăn tồn đọng từ đầu năm sẽ được giải quyết triệt để nhờ có quý nhân giúp đỡ. Đây là thời điểm vàng để bạn đề xuất tăng lương hoặc chuyển sang một vị trí mới phù hợp với năng lực hơn.

- Học tập: Nếu bạn đang có ý định du học hoặc học lên cao, các thủ tục giấy tờ và kết quả học tập từ tháng 4 trở đi sẽ vô cùng suôn sẻ.

3. Tuổi Dần: Tam hợp cục mang lại cơ hội lớn

Nằm trong bộ Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất), người tuổi Dần sẽ cảm nhận rõ rệt sự "đổi vận" ngay khi bước sang quý 2.

- Công việc: Sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ nhờ sự năng động và nhiệt huyết. Những kế hoạch kinh doanh tay trái hoặc các dự án hợp tác sẽ bắt đầu đem lại nguồn thu nhập ổn định.

- Học tập: Với tinh thần hiếu thắng tích cực, tuổi Dần dễ dàng đứng đầu trong các kỳ thi mô phỏng hoặc các cuộc thi năng khiếu, học thuật.

4. Tuổi Tuất: Thu hoạch quả ngọt sau thời gian kiên trì

Sau những tháng đầu năm có phần trầm lắng và phải lo toan nhiều việc không tên, người tuổi Tuất sẽ chính thức bước vào giai đoạn "thu hoạch".

- Công việc: Những nỗ lực âm thầm của bạn bấy lâu nay cuối cùng cũng được ghi nhận. Một lời mời hợp tác hấp dẫn hoặc một vị trí quản lý đang chờ đợi bạn phía trước.

- Học tập: Trí tuệ minh mẫn và sự kiên trì giúp tuổi Tuất vượt qua các kỳ kiểm tra gắt gao. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn bắt đầu một ngôn ngữ mới hoặc một kỹ năng chuyên môn sâu.

Lời khuyên chung: Vận may chỉ là "gió đông", nỗ lực tự thân mới là "cánh buồm". Dù thuộc danh sách trên hay không, việc giữ vững kỷ luật và tinh thần học hỏi không ngừng chính là chìa khóa vàng để bạn chinh phục năm 2026.