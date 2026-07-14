Con giáp tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý là con giáp được đánh giá cao với trí thông minh thiên bẩm, sự nhạy bén và khả năng quản lý tài chính xuất sắc, giúp họ luôn đi trước một bước để nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thông minh. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự nhanh nhạy và linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý sẽ luôn biết cách xoay xở, tạo ra được lợi thế đặc biệt, gặt hái thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Bính Ngọ 2026, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù trợ giúp, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự tăng trưởng trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp này có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 5 âm là một trong những thời điểm gập ghềnh nhất của tuổi Tý. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ chi nhiều hơn kiếm khiến tiền bạc hao hụt khá nhiều. Ngoài ra, các mối quan hệ tình cảm của họ cũng có thể dễ dính rắc rối thị phi, sức khỏe cũng có thể ảnh hưởng ít nhiều.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày nữa, khi tháng 6 âm gõ cửa, những vận xui này cũng sẽ sẽ biến mất, nhường chỗ cho những tín hiệu tích cực dần xuất hiện. Đặc biệt, tháng 8 âm, con giáp tuổi Tý sẽ chứng kiến những thành công mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp, khi may mắn dồn dập gõ cửa và mang đến cho họ nhiều tin vui về tài chính.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp tương đối thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi, sao Nguyệt Đức là một phúc tinh mang năng lượng ôn hòa và nhân hậu, chủ về việc hóa giải mọi mâu thuẫn, xung đột và xua tan những ám khí tiểu nhân. Được sao này chiếu mệnh, con giáp tuổi Hợi sẽ giữ được tâm thế bình an, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, giúp đỡ, gặp hung hóa cát vào phút chót. Trong gia đạo, Nguyệt Đức mang lại sự hòa thuận, gắn kết tình cảm và giúp bạn tích lũy thêm nhiều phước báu thông qua những hành động thiện nguyện chân thành.

Tháng 4 âm là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong năm Bính Ngọ của tuổi Hợi. Nếu không cẩn thận, con giáp này sẽ dễ hao tổn tài lộc. Tháng 4 âm kết thúc đã mang theo những thách thức, tuy nhiên, nếu nói đến những cơ hội làm ăn tốt thì tuổi Hợi phải chờ đến tháng 6 âm.

Tử vi học có nói, từ tháng 6 âm trở đi, tuổi Hợi sẽ nằm trong số những con giáp có tài vận ngày càng phát đạt. Đỉnh cao may mắn của họ sẽ rơi vào tháng 7 âm nên con giáp này hãy chuẩn bị các nguồn lực thật tốt để nắm bắt những cơ hội kiếm tiền tuyệt vời nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 sẽ là cơ hội để con giáp tuổi Sửu khẳng định bản thân, với số tài sản không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ còn gặt hái nhiều thành công gấp bội.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình.

Song nếu như tháng 6 âm mang đến những tín hiệu tích cực cho tuổi Tý và tuổi Ngọ thì ngược lai, tuổi Sửu lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 6 âm, với sự xuất hiện của hung tinh Đại Hao, con giáp này cần phải chú ý hơn đến chuyện chi tiêu và đầu tư làm ăn. Họ cũng được khuyên không nên vung tiền cho những thứ không quá cần thiết hoặc không nên quá hào phóng khi cho người khác vay tiền. Ngoài ra, tuổi Sửu cũng nên chăm sóc sức khỏe thật tốt và chú ý khi đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.