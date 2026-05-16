Hết tháng 3 âm có 2 con giáp gặp thời đổi vận, tiền bạc rủng rỉnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm tốt lành, sẽ mang đến cho con giáp tuổi Thìn những cơ hội chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp. Nếu biết nắm bắt cơ hội, chăm chỉ nỗ lực thì những người tuổi Thìn sẽ càng đạt được mục tiêu trở nên giàu có, sở hữu cuộc sống đầy đủ, thậm chí thịnh vượng.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh, đặc biệt hỗ trợ cho nam giới, giúp hóa giải hung hiểm và mang lại tài lộc, danh vọng đỉnh cao.

Trong khi đó, sao Phúc Đức lại chủ về sự may mắn, đức độ và sự phù hộ của gia tiên giúp bản mệnh vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp sao này, cuộc sống thường bình an, gia đạo êm ấm và những việc dữ sẽ hóa lành một cách tự nhiên.

Tiếp theo, sao Thiên Giải và Giải Thần chuyên về cứu khốn phò nguy, có khả năng hóa giải tai ương, bệnh tật và các rắc rối, sự ám hại của tiểu nhân. Sao Bát Trụ chủ về sự nâng đỡ, phò trợ từ những người có quyền lực hoặc bậc tiền bối trong công việc. Sao Thiên Ấn lại là biểu tượng cho quyền uy, ấn tín và khả năng lãnh đạo, giúp khẳng định năng lực cá nhân, mang lại sự thông minh, nhạy bén và danh tiếng vang xa.

Cuối cùng, sao Phượng Các chủ về sự thanh cao, sang trọng và những tin vui liên quan đến thi cử, bằng cấp hoặc nhà cửa. Ngoài ra, sao này còn mang lại vẻ ngoài cuốn hút và giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Sau tháng 3 âm với tài lộc tương đối im ắng, tuổi Thìn sẽ là con giáp gặp thời đổi vận trong tháng 4 âm sắp tới. Tử vi học có nói, được sao Thái Dương chiếu mệnh, con giáp này sẽ có đường công rạng rỡ, việc lớn dễ thành, dù làm gì cũng dễ gặt hái thành công. Đặc biệt, được quý nhân trợ giúp, tuổi Thìn sẽ gặp may mắn lớn trong việc kiếm tiền, tài chính luôn rủng rỉnh, đảm bảo cho họ một cuộc sống sung túc, no đủ.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi học, Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công cho những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng giàu có, hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là c át tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Tháng 3 âm là khoảng thời gian thử thách nhất đối với tuổi Tuất trong năm Bính Ngọ 2026. Nếu không cẩn thận, con giáp này sẽ dễ bị bạn xấu gây rắc rối hoặc bị thâm hụt tài chính. Tuy nhiên, chỉ cần tháng 3 âm kết thúc thì những xui rủi này cũng sẽ biến mất, nhường chỗ cho những may mắn bất ngờ. Tử vi học có nói, khi tháng 3 âm khép lại, tuổi Tuất sẽ bước vào một giai đoạn mới vô cùng tươi sáng. Tháng 4 âm, các tín hiệu tích cực dần xuất hiện, tài lộc của con giáp này sẽ tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, tháng 5 âm, vận may mở ra, các tin vui về tài lộc sẽ đến tới tấp, giúp tuổi Tuất nằm trong số những con giáp giàu có bậc nhất.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Với sự nhân hậu, tử tế và nguồn năng lượng tích cực luôn tỏa ra xung quanh, dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp sẽ rất thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Nếu như tháng 3 âm khép lại là tin vui với tuổi Thìn và tuổi Tuất thì tuổi Hợi lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 4 âm, tuổi Hợi cần chú ý chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tiền nong. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chăm sóc bản thân thật tốt và cẩn thận khi đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.