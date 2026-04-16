Con giáp tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp được đánh giá cao với sự tinh tế, nhẹ nhàng và khéo léo trong giao tiếp. Họ luôn biết cách thấu hiểu và duy trì hòa khí trong các mối quan hệ xã hội. Nhờ sự nhạy bén bẩm sinh này, họ thường giải quyết những xung đột một cách êm đẹp và nhận được sự tin yêu, giúp đỡ từ quý nhân xung quanh.

Trong công việc, bản tính cẩn trọng và kiên trì giúp họ đạt được những thành tựu bền vững mà không cần phô trương hay tranh đoạt. Khả năng thẩm mỹ cao và sự điềm tĩnh cũng là vũ khí sắc bén giúp họ tỏa sáng trong các lĩnh vực nghệ thuật hoặc ngoại giao.

Nói chung, năm Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho tuổi Mão nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống. Với sự hỗ trợ của rất nhiều cát tinh như sao Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Phúc Tinh, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ được quý nhân trợ giúp, có nhiều cơ hội để vươn lên, xây dựng sự nghiệp vững chắc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Mão sẽ có thể hóa giải khó khăn, tạo lập cho mình một vị thế tương đối trong xã hội.

Hai tháng đầu năm tuy không phải thời điểm quá khó khăn của tuổi Mão, nhưng con giáp này cũng chưa có cơ hội làm ăn tốt nên tài vận chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, ngay khi tháng 2 âm kết thúc thì con giáp tuổi Mão sẽ bước vào một thời kỳ huy hoàng đầu tiên trong năm Bính Ngọ của họ. Tử vi học có nói, tháng 3 âm, được quý nhân trợ giúp, tuổi Mão làm gì hầu như cũng suôn sẻ, đón vận may lớn với tiền bạc nên cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu có. Bên cạnh đó, con giáp này sẽ còn có tin vui liên quan đến chuyện tình cảm, người độc thân nên biết nắm bắt cơ hội.

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu - con giáp vẫn được đánh giá cao bởi trí tuệ và sự mạnh mẽ dự báo sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

Được sao Long Đức chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc. Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Tháng 2 âm, tuổi Dậu được khuyên nên cẩn trọng vì dễ thâm hụt tài chính nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư. Ngoài ra, con giáp này còn dễ đau ốm nếu không chăm sóc sức khỏe tốt. Tuy nhiên, tháng 2 âm cũng sắp kết thúc, mang đi vận xui và nhường chỗ cho một giai đoạn vô cùng rực rỡ của tuổi Dậu. Tử vi học có nói, tháng 3 âm, được sao Long Đức chiếu rọi, con đường công danh của tuổi Dậu sẽ có những bước đột phá đáng kể. Vốn là con giáp thông minh, sắc sảo và quyết đoán, tuổi Dậu chỉ cần có cơ hội tốt là sẽ thăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc rủng rỉnh cho họ tha hồ tích lũy.

Con giáp tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm. Trong công việc, họ chăm chỉ, giàu năng lượng, tích cực và lạc quan. Trong cuộc sống thường ngày, họ chinh phục người khác bằng sự tử tế, nhân hậu. Với bản tính điềm tĩnh và kiên nhẫn cùng sự vui vẻ, con giáp tuổi Hợi thường gặp được quý nhân và được hỗ trợ hết mình.

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp tương đối thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Cũng giống như tuổi Mão, tuổi Hợi trải qua 2 tháng đầu năm tuy không sóng gió nhưng cũng chưa có thành tựu nào nổi bật. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày nữa, khi tháng 2 âm kết thúc cũng là lúc con giáp này sẽ bước tới giai đoạn may mắn đầu tiên của họ trong năm Bính Ngọ. Tử vi học có nói, tháng 3 âm, nhờ những phúc đức tích tụ của mình, tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, được người này đưa đường dẫn lối, chỉ cho những cơ hội làm ăn tuyệt vời. Không chỉ có đường công danh thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng lên hương, giúp tuổi Hợi trở thành con giáp có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bậc nhất trong tháng 3 âm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.