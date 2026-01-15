Hết tháng 11 âm 4 con giáp sẽ chia tay khó khăn, bước vào thời kỳ huy hoàng nhất năm, giàu có sung túc

Theo quan niệm tử vi, khi tháng 11 âm lịch năm Ất Tỵ kết thúc và bước sang tháng Chạp (tháng 12 âm lịch - bắt đầu từ ngày 19/01/2026 dương lịch), nguồn năng lượng luân chuyển sẽ giúp một số con giáp trút bỏ được gánh nặng, mở ra thời kỳ huy hoàng để đón Tết.

Dưới đây là 4 con giáp được dự báo sẽ "chia tay khó khăn" và đón nhận sự viên mãn dịp cuối năm 2025 - đầu năm 2026:

1. Con giáp tuổi Dậu: Quyết đoán chốt hạ - Thu hoạch vàng ròng

Tuổi Dậu là con giáp hưởng lợi lớn nhất khi bước vào tháng cuối năm Ất Tỵ nhờ cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), do đó cần thể hiện bản lĩnh của một người dẫn đầu.

- Vận trình: Mọi rắc rối, thị phi trong công việc từ đầu năm sẽ được giải quyết triệt để. Bạn có quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp các kế hoạch kinh doanh còn dang dở đạt được kết quả vượt mong đợi.

(Ảnh minh họa)

- Viên mãn: Tài lộc đổ về từ nhiều nguồn, đặc biệt là các khoản thưởng Tết và lợi nhuận đầu tư. Đây là lúc tuổi Dậu có thể thảnh thơi mua sắm, chuẩn bị cho một cái Tết sung túc nhất.

- Lời khuyên cụ thể: Đừng chần chừ hay quá cầu toàn. Đây là lúc bạn cần tất toán nhanh các dự án và thu hồi công nợ. Những cơ hội hợp tác đến vào nửa đầu tháng Chạp cần được phản hồi ngay lập tức; sự nhanh nhẹn sẽ giúp tiền bạc đổ vào túi gấp đôi dự kiến.

- Hành động phong thủy: Nên mang theo phụ kiện màu vàng hoặc trắng để kích hoạt thêm năng lượng Kim, giúp tư duy minh mẫn trong các giao dịch lớn.

2. Con giáp tuổi Sửu: Khẳng định uy tín - Đón nhận thưởng lớn

Sau một thời gian dài nỗ lực mà chưa thấy kết quả xứng đáng, tuổi Sửu sẽ là con giáp chính thức bước vào thời kỳ "thu hoạch" ngay sau tháng 11 âm. Sự kiên trì của bạn sẽ trở thành "thương hiệu" giúp bạn nhận được phần thưởng xứng đáng nhất.

- Vận trình: Nhờ sự kiên trì đặc trưng và sự tương trợ của địa chi năm, tuổi Sửu sẽ khẳng định được vị thế của mình tại nơi làm việc. Những khó khăn về tài chính trước đó sẽ dần tan biến.

(Ảnh minh họa)

- Viên mãn: Cuối năm là thời điểm con giáp này nhận được những tin vui về thăng tiến hoặc tăng lương. Gia đạo êm ấm, sức khỏe dồi dào giúp bạn tận hưởng niềm vui trọn vẹn bên người thân.

- Lời khuyên cụ thể: Hãy chủ động đề xuất những báo cáo tổng kết ấn tượng với cấp trên. Đừng ngại thể hiện thành quả cá nhân vì đây là thời điểm quý nhân đang quan sát để xét duyệt thưởng năm hoặc thăng chức. Với người kinh doanh, hãy tri ân khách hàng cũ; chính họ sẽ mang lại nguồn doanh thu đột phá trong những ngày sát Tết.

- Hành động phong thủy: Tuổi Sửu hãy dọn dẹp sạch sẽ không gian làm việc, đặc biệt là hướng Đông Bắc để đón nhận lộc khí từ Thái Tuế.

3. Con giáp tuổi Thân: Tận dụng mối quan hệ - Lộc từ muôn phương

Dưới tác động tích cực của mối quan hệ Lục Hợp với Thái Tuế năm Ất Tỵ, tuổi Thân sẽ là con giáp nhìn thấy vận thế chuyển biến tích cực rõ rệt khi bước vào tháng Chạp.

- Vận trình: Những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao sẽ được hóa giải. Sự thông minh, linh hoạt giúp con giáp tuổi Thân nắm bắt được những cơ hội kiếm tiền "chớp nhoáng" nhưng mang lại lợi nhuận cực lớn vào dịp sát Tết.

(Ảnh minh họa)

- Viên mãn: Bạn sẽ đón nhận những món quà bất ngờ hoặc những khoản tiền "từ trên trời rơi xuống". Tình cảm lứa đôi thăng hoa, mang lại tinh thần phấn chấn.

- Lời khuyên cụ thể: Hãy tích cực tham gia các buổi tiệc tất niên, gặp gỡ giao lưu. Đừng xem đó chỉ là vui chơi, vì những thông tin đầu tư "vàng" hoặc các lời mời hợp tác béo bở sẽ xuất hiện trên bàn tiệc. Khả năng ngoại giao khéo léo sẽ giúp bạn biến "người lạ thành khách hàng, khách hàng thành đối tác chiến lược".

- Hành động phong thủy: Sử dụng các trang phục có màu xanh nước biển hoặc đen để trung hòa năng lượng, giúp bạn giữ được sự tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư quá hào nhoáng.

4. Con giáp tuổi Thìn: Mạnh dạn đầu tư - Về đích vinh quang

Sau khi vượt qua những tháng giữa năm có nhiều biến động, tuổi Thìn sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ để kết thúc năm Ất Tỵ một cách rực rỡ. Có thể nói, tuổi Thìn đang có vận thế "Rồng gặp mây", chỉ cần một cú hích cuối cùng để đổi đời giàu sang.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Bạn có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn hoặc thực hiện những dự án lớn đã ấp ủ từ lâu. Sự quyết đoán kết hợp với vận may giúp tuổi Thìn dẫn đầu trong các cuộc đua tài chính cuối năm.

- Viên mãn: Tiền bạc rủng rỉnh giúp bạn thực hiện được các dự định lớn như mua xe, sửa sang nhà cửa. Đây là giai đoạn bạn cảm thấy tự tin và hạnh phúc nhất trong năm.

- Lời khuyên cụ thể: Nếu bạn đã ấp ủ một kế hoạch mua sắm tài sản lớn (như nhà đất, xe cộ) hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, tháng Chạp chính là thời điểm vàng. Hãy dùng trực giác mạnh mẽ của mình để chốt đơn. Tuy nhiên, cần chú ý rà soát kỹ văn bản pháp lý vào tuần thứ 3 của tháng để đảm bảo sự viên mãn tuyệt đối.

- Hành động phong thủy: Đặt một bát nước sạch hoặc quả cầu thạch anh xanh trên bàn làm việc để điều hòa cảm xúc, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác nhất.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.