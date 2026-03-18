Hết tháng 1 âm có 2 con giáp gặp thời đổi vận, tiền bạc sung túc, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Ngọ

Năm Bính Ngọ 2026, cũng chính là năm bản mệnh của mình, tuổi Ngọ sẽ là con giáp có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng, tỏa sáng rực rỡ nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh như sao Tướng Tinh, Kim Quỹ, Thiên Hỷ.

Trong tử vi sao Tướng Tinh tượng trưng cho quyền uy, khả năng lãnh đạo và bản lĩnh cầm quân trong công việc. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi để thăng quan tiến chức, khẳng định vị thế và được cấp dưới nể phục.

Sao Kim Quỹ lại được ví như "hòm vàng" hay kho lưu trữ báu vật, c át tinh này chủ về khả năng tích lũy tài sản và may mắn trong tài chính. Nó giúp tuổi Ngọ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, hỗ trợ đắc lực cho các kế hoạch đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Trong khi đó, sao Thiên Hỷ chuyên chủ về các sự kiện vui mừng, hỷ tín như cưới hỏi, sinh con hoặc những cuộc hội ngộ bất ngờ. Sự xuất hiện của sao này mang lại không khí tươi vui, giúp tinh thần phấn chấn và thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ trở nên thăng hoa.

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, tháng 1 âm - tháng đầu tiên của năm Bính Ngọ sẽ kết thúc và mang đến tin vui lớn cho tuổi Ngọ, con giáp bản mệnh của năm. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, được sao Thiên Hỷ hỗ trợ, con giáp tuổi Ngọ sẽ đón nhiều tin vui, nhất là trong chuyện tiền bạc. Sự nghiệp thăng hoa rạng rỡ, dù làm trong lĩnh vực gì cũng sẽ nhận thấy tín hiệu tài chính tăng trưởng mạnh mẽ. Có quý nhân dẫn dắt, đưa đường, tuổi Ngọ sẽ gặt hái nhiều thành công, trở thành con giáp giàu có bậc nhất.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm tốt lành cho con giáp tuổi Thân. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong năm nay như Văn Xương, Tuế Điện, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến và làm giàu.

Theo tử vi, sao Văn Xương, Tuế Điện và Dịch Mã là các sao tốt cho công việc, giúp tuổi Thân có con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến rực rỡ. Với sự nhanh nhạy, thông minh của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.

Trong khi đó, có sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cụ thể, sao Nguyệt Đức là một đại phúc tinh mang năng lượng ôn hòa, chủ về sự từ thiện, nhân hậu và khả năng hóa giải mọi xung đột, mâu thuẫn. Sao này giúp con giáp tuổi Thân gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng có người giúp đỡ và giữ được sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo.

Sao Thiên Hỷ chủ về những tin vui, hỷ sự và không khí tươi vui trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện cưới hỏi hay thêm người thêm của. Khi có sao này chiếu, tinh thần bản mệnh luôn phấn chấn, giúp các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi và thu hút thêm nhiều vận may bất ngờ.

Sau tháng 1 âm tương đối chật vật với các vấn đề về sức khỏe, đi lại cũng như những hiểu lầm trong các mối quan hệ, tuổi Thân có lẽ sẽ là con giáp hân hoan bậc nhất khi khoảng thời gian này sẽ sớm kết thúc. Tử vi học có nói, chỉ còn khoảng 1 ngày nữa là bước sang tháng 2 âm, tuổi Thân sẽ chia tay với vận xui, đón chào những may mắn mới trong công việc, thậm chí là gặp thời đổi vận, thăng tiến rạng rỡ.

Được quý nhân hỗ trợ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, không chỉ có túi tiền luôn rủng rỉnh mà còn được cất nhắc lên những vị trí quan trọng. Có thể nói, tháng 2 âm, tuổi Thân sẽ là con giáp vừa có tiền vừa có quyền, được nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp sở hữu trí tuệ sắc sảo, khả năng quan sát tinh tế và luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm. Họ là những người có kế hoạch rõ ràng, luôn hành động quyết đoán và sở hữu năng khiếu bẩm sinh trong việc quản lý tài chính cũng như tổ chức công việc.

Năm Bính Ngọ 2026, với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm. Đặc biệt, những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được ý trung nhân và kết hôn hạnh phúc trong năm nay. Những người tuổi Dậu mà là nữ mạng sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Nếu như tuổi Ngọ và tuổi Thân đang mong chờ tháng 2 âm gõ cửa thì tuổi Dậu lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, con giáp này cần xem lại việc chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng cần chú ý việc đi lại và chăm sóc bản thân thật tốt để tránh nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.