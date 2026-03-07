Hết nói nổi nam diễn viên truyền hình lần thứ 3 bị cảnh sát bắt

Ngày 7/3, tờ MBN đưa tin nam diễn viên đình đám Lee Jae Ryong đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo thông báo của cảnh sát, ngôi sao phim Bệnh Viện Đa Khoa đã phóng xe tốc độ cao, tông nát dải phân cách ở gần ga Samseong Jungang vào khoảng 2 giờ sáng nay (giờ Hàn Quốc) rồi bỏ đi, thay vì báo cáo tình huống và ở lại đợi cảnh sát đến làm việc.

Phía cảnh sát cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Lee Jae Ryong vẫn thản nhiên lái xe về nhà của mình rồi tiếp tục lái xe đến nhà của 1 người bạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Lee Jae Ryong được cho biết vượt mức cho phép, đủ cao để đình chỉ bằng lái. Hiện, Sở cảnh sát Gangnam (Hàn Quốc) tiếp tục điều tra thêm để làm rõ vụ việc.

Lee Jae Ryong lái xe trong tình trạng say xỉn, đâm nát dải phân cách trên đường rồi bỏ trốn. Ảnh: Osen.

Theo tờ KoreaBoo, Lee Jae Ryong vốn có tiền sử dính bê bối liên quan đến rượu bia. Đây là lần thứ 3 mà nam diễn viên này bị bắt. Tháng 3/2003, Lee Jae Ryong gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu và bị tước bằng lái. Khi đó, sao nam này bị cáo buộc đâm vào hông một chiếc taxi. Ban đầu Lee Jae Ryong phủ nhận mình là người cầm lái và kiên quyết không thổi máy đo nồng độ cồn và chống đối cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi bị lực lượng chức năng đưa về đồn làm việc, nam diễn viên cuối cùng đã thừa nhận hành vi lái xe khi say xỉn.

Đến tháng 6/2019, Lee Jae Ryong tiếp tục vướng vào một sự cố liên quan đến rượu. Nam diễn viên đã đập hỏng bảng hiệu của 1 tiệm bowling ở Gangnam (Hàn Quốc) trong tình trạng say bí tỉ, gây thiệt hại khoảng 500.000 won (khoảng 9,5 triệu đồng). Vụ việc khiến ngôi sao này bị truy tố treo với tội danh gây thiệt hại tài sản của người khác. Sau vụ việc này, Lee Jae Ryong cũng bị xóa sổ khỏi showbiz Hàn Quốc, không còn được nhà sản xuất nào mời đóng phim.

Nam diễn viên tái phạm nhiều lần hành vi mất kiểm soát, phá hoại tài sản và lái xe khi say rượu khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Ảnh: KoreaBoo.

Lee Jae Ryong sinh năm 1964, từng tham gia diễn xuất trong Anh Em Kết Nghĩa, Sangdo Merchants of Joseon, Bad Women Good Women, Gootbai Sollo, Công Chúa Soo Baek Hyang. Lần cuối cùng Lee Jae Ryong xuất hiện trên màn ảnh đã từ 6 năm trước, trong tác phẩm Chocolate.

Nguồn: KoreaBoo