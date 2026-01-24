Hết cứu Cha Eun Woo: Quảng cáo lần lượt "bay màu", nguy cơ bị cấm cửa vĩnh viễn khỏi showbiz Hàn

Ngày 22/1, showbiz Hàn đón nhận cú sốc lớn khi Cha Eun Woo vướng cáo buộc trốn thuế, bị truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế (khoảng 356 tỷ đồng). Đây được xem là mức truy thu thuế với số tiền lớn hiếm thấy, kỷ lục trong giới giải trí Hàn Quốc. Nam idol và mẹ ruột hiện vướng nghi vấn lập công ty ma để gian lận thuế thu nhập cá nhân. Không chỉ vậy, Cha Eun Woo còn bị nghi cố tình nhập ngũ để trốn tránh việc chịu trách nhiệm cho sai phạm thuế của mình trước pháp luật. Vụ việc khiến hình tượng "mỹ nam sạch tỳ vết" của Cha Eun Woo sụp đổ.

Trước cáo buộc nghiêm trọng, phía Cha Eun Woo lên tiếng phủ nhận nam ca sĩ có hành vi trốn thuế, và cho biết đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra lại quyết định đánh thuế này của Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc. Dù chưa có kết luận thẩm tra lại từ cơ quan chức năng, song Cha Eun Woo đã chịu những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự nghiệp đầu tiên vì vụ lùm xùm.

Cha Eun Woo nhận "trái đắng" đầu tiên sau khi dính cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Sina.

Theo tờ Nate, thương hiệu mỹ phẩm Abib đã có động thái vô cùng cứng rắn và dứt khoát là xóa, ẩn và gỡ bỏ rất nhiều hình ảnh, video và bài đăng liên quan đến người đại diện Cha Eun Woo trên trang web, tài khoản MXH chính thức của họ. Việc Abib "quay xe" cực gắt, công xử lý hình ảnh của nam idol sinh năm 1997 cho thấy đối tác đang mất niềm tin với anh. Năm ngoái, Abib tuyên bố chọn Cha Eun Woo làm đại sứ toàn cầu vì nam nghệ sĩ có hình tượng trong sạch, thanh lịch phù hợp với giá trị mà thương hiệu theo đuổi.

Đến tối 22/1, đến lượt Shinhan Bank ẩn hoặc xoá các video hình ảnh quảng cáo có sự xuất hiện của Cha Eun Woo.Trước đó Cha Eun Woo đã thay thế Kim Soo Hyun làm gương mặt đại diện cho Shinhan Bank sau khi tài tử hạng S vướng những ồn ào nghi vấn có mối quan hệ với người chưa thành niên.

Ngoài ra, 1 nguồn tin trong showbiz Hàn tiết lộ với tờ Nate rằng ngành quảng cáo đang xếp Cha Eun Woo vào nhóm nghệ sĩ rủi ro cao sau thông báo điều tra của Cục thuế. Họ đã bắt đầu cắt đứt quan hệ, xem xét hủy đồng quảng cáo đối với mỹ nam này. Nếu bị cắt quảng cáo vì scandal đời tư, Cha Eun Woo đối mặt khoản đền bù thiệt hại không hề nhỏ.

Tờ Nate đánh giá, Cha Eun Woo đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, sắp bị nhấn chìm vì scandal gian lận thuế thu nhập cá nhân. Nếu việc kháng cáo bất thành, Cha Eun Woo được cho là có thể sẽ biến mất vĩnh viễn, bị xóa sổ khỏi giới giải trí Hàn Quốc vì bê bối trốn thuế.

Thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Abib đã xóa, ẩn hình ảnh quảng cáo của Cha Eun Woo. Ảnh: Nate.

Theo thông báo của cơ quan chức năng vào sáng 22/1, Cục Điều tra số 4 - Cục Thuế Seoul (Hàn Quốc) đã tiến hành rà soát toàn bộ thu nhập cá nhân của Cha Eun Woo từ trước khi anh nhập ngũ vào tháng 7/2025. Trong quá trình này, Cơ quan thuế đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc nộp thuế của nam idol nhóm ASTRO. Đội điều tra nghi vấn phía Cha Eun Woo đã gian lận thuế thông qua công ty ma, cố ý tái cấu trúc chuyển đổi thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để giảm thuế.

Cụ thể, giữa Fantagio - công ty quản lý chính thức và Cha Eun Woo tồn tại một pháp nhân trung gian A - 1 công ty do mẹ của nam ca sĩ thành lập. Fantagio ký hợp đồng dịch vụ quản lý nghệ sĩ với công ty A. Thu nhập từ hoạt động giải trí của Cha Eun Woo được chia cho Fantagio, công ty A và bản thân nam idol. Tuy nhiên, công ty A không có hoạt động kinh doanh thực tế, mà chỉ tồn tại trên danh nghĩa - bị nghi là “công ty ma” được Cha Eun Woo và gia đình lập ra để trốn tránh việc đóng mức thuế cao. Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân, nghệ sĩ phải đóng mức thuế suất tối đa khoảng 45%. Trong khi chuyển đổi khoản tiền này thành thu nhập doanh nghiệp, nghệ sĩ sẽ chỉ đóng với mức thuế suất khoảng 20%.

Do công ty A không chứng minh được hoạt động thực tế, Fantagio bị Cục thuế truy thu 82 tỷ won (gần 1.500 tỷ đồng) do bị coi là sử dụng hóa đơn thuế khống. Phần lợi nhuận của công ty A được cho là cuối cùng quay về Cha Eun Woo nên cơ quan thuế kết luận anh chưa nộp hơn 20 tỷ won tiền thuế thu nhập cá nhân.

Cha Eun Woo bị nghi cùng mẹ lập công ty ma để gian lận thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Nate.

Trước cáo buộc trốn thuế và lập công ty ma để gian lận thuế thu nhập cá nhân, phía Cha Eun Woo phủ nhận. Đại diện nam idol giải thích việc mẹ Cha Eun Woo thành lập công ty A xuất phát từ mối lo ngại sự bất ổn sẽ xảy ra, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai khi Fantagio liên tục thay đổi lãnh đạo. Công ty A là doanh nghiệp quản lý nghệ sĩ được đăng ký hợp pháp, không phải công ty ma và có trực tiếp tham gia hoạt động quản lý cũng như bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ.

Phía Cha Eun Woo cho biết họ đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra tính hợp lý của quyết định thuế nói trên. Nếu yêu cầu được chấp thuận, nam ca sĩ sẽ không phải nộp khoản truy thu 20 tỷ won. Nếu bị bác bỏ, phía Cha Eun Woo có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa Thuế hoặc Hội đồng Trọng tài Thuế Hàn Quốc.

Sau khi Cha Eun Woo lên tiếng giải thích, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục "bóc trần" dấu hiệu mỹ nam này lươn lẹo, cố ý che giấu sự thật. Theo đó, địa chỉ đăng ký công ty của mẹ Cha Eun Woo không phải là văn phòng công ty đàng hoàng, mà là một nhà hàng lươn nướng. Nhà hàng này do bố mẹ của Cha Eun Woo điều hành nhiều năm qua.

Không chỉ vậy, phía Cha Eun Woo còn bị phát hiện đã yêu cầu bên Cục thuế công khai kết quả điều tra khi anh đã nhập ngũ xong. Do đó, truyền thông nam idol bị nghi vấn trốn vào quân đội để "né bão" dư luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những thông tin tiêu cực này khiến hình ảnh Cha Eun Woo càng thêm hoen ố.

Địa chỉ đăng ký công ty giải trí của mẹ Cha Eun Woo là 1 nhà hàng lươn nướng thuộc gia đình nam diễn viên. Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: Nate