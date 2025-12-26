Sáng 26/12, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ Hàn Quốc Kangho (cựu thành viên nhóm nhạc đình đám 1 thời Coed School) liên tục có hành vi vi phạm pháp luật sau khi mãn hạn tù và đã bị cấm sóng vĩnh viễn.

Còn nhớ nam nghệ sĩ tai tiếng này bị tống vào tù vì sử dụng ma túy nhiều lần. Tại thời điểm đó, Kangho bị truy tố vì tội vi phạm Đạo luật Kiểm soát ma túy. Cựu thành viên Coed School bị cáo buộc hút và sử dụng cần sa, ketamine tổng cộng 13 lần tại Hàn Quốc, Hà Lan. Chưa dừng lại ở đó, Kangho còn bị tố buôn lậu thuốc cấm và môi giới cho người quen sử dụng cần sa. Sau cùng, nam idol "lắm tài nhiều tật" bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam hồi năm 2017. 1 điều tra viên theo sát vụ án của Kangho chia sẻ thêm: "Kangho hút nhiều loại ma túy khác nhau bao gồm cả chất hướng thần và cần sa. Xét thấy việc Kangho phạm tội rất nhiều lần, chúng tôi nghi ngờ người này có thể đã bị nghiện nặng".

Kangho được trả tự do hồi cuối năm 2018. Chỉ ít ngày sau khi mãn hạn tù, nam ca sĩ tai tiếng lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ" và vướng vòng lao lý. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Kangho được phát hiện la lối om sòm trong nhà 1 người khác nhưng cứ 1 mực khẳng định đó là tư gia của mình và nhất quyết không chịu rời đi. Khi cảnh sát được gọi tới hiện trường để giải quyết vụ việc, nam ca sĩ sinh năm 1991 còn chống đối người thi hành công vụ, quát mắng và chửi bới họ thậm tệ. Ngay sau đó, Kangho đã bị bắt về đồn cảnh để thẩm vấn. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nam idol lại tiếp tục dương tính với ma túy.

Kangho tiếp tục vướng vòng lao lý ngay sau khi mãn hạn tù. Ảnh: Naver

Chưa hết, cựu thành viên Coed School còn gây phẫn nộ vì say rượu lái xe rồi tông trúng và làm bị thương 3 người đi bộ. Còn nhớ hồi còn hoạt động cùng nhóm Coed School, Kangho từng vướng scandal xâm hại tình dục và bị tố tới cơ sở giải trí người lớn ở độ tuổi vị thành niên.

Loạt hành vi vi phạm pháp luật đáng lên án đã khiến Kangho hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội khắp Hàn Quốc. Công chúng yêu cầu nam thần tượng phải bị trục xuất khỏi làng giải trí nhằm tránh gây ảnh hưởng xấu tới khán giả trẻ. Và sau đó, các đài truyền hình tại xứ sở kim chi đã đi đến thống nhất rằng sẽ cấm sóng vĩnh viễn Kangho vì hàng loạt vụ bê bối chấn động từ tấn công tình dục cho tới dùng chất cấm, lái xe trong tình trạng say xỉn gây tai nạn, chống đối người thi hành công vụ,...

Kangho bị cấm sóng triệt để sau khi có hàng loạt hành vi lệch chuẩn đáng lên án. Ảnh: Koreaboo

Sau khi bị đuổi cổ khỏi showbiz, Kangho đã phải đi làm các công việc khác nhau để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cựu thành viên Coed School từng đi làm DJ rồi sau đó học tập để trở thành 1 chuyên gia công nghệ thông tin nhận được chứng chỉ từ Apple.

Kangho sinh năm 1991, có tên thật là Park Yong Soo. Nam idol gia nhập làng giải trí xứ kim chi khi vừa tròn 19 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc Coed School. Coed School là nhóm nhạc thần tượng Kpop hiếm hoi có cả thành viên gồm nam và nữ. Trong thời gian hoạt động, nhóm được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt hit như Too Late, Bbiribbom Bberibbom,...

Sau khi ra mắt cùng nhóm chưa được bao lâu, Kangho liền dính cáo buộc tấn công tình dục và bị tố tới cơ sở giải trí người lớn khi vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên. 1 năm sau, nam ca sĩ phải rời nhóm vì ồn ào chấn động. Sau đó, Kangho liền đổi tên thành Cha Joo Hyuk và lấn sân diễn xuất. Trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi, nam nghệ sĩ từng xuất hiện trong phim Happy Ending (đài JTBC).