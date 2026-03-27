Hết chịu nổi mỹ nam ảo tưởng visual nhất showbiz: Tự nhận mình đẹp quá cũng là cái tội, netizen cười điên “đã xấu xin hãy bình thường”

Kể từ khi Trục Ngọc lên sóng cho đến lúc kết thúc, cái tên Trương Lăng Hách gần như phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì nhận về những lời khen cho visual hay diễn xuất, nam diễn viên lại liên tục vướng tranh cãi, từ phát ngôn gây hiểu lầm cho đến tạo hình bị chê bai. Và mới đây, một chia sẻ của nam diễn viên về chuyện "đẹp trai cũng là trở ngại" lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Trương Lăng Hách nổi hơn bao giờ hết khi Trục Ngọc lên sóng

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, Trương Lăng Hách lấy ví dụ từ sự nghiệp của Leonardo DiCaprio để nói về hành trình của bản thân. Anh cho rằng tài tử Hollywood chỉ thực sự được công nhận khi "từ bỏ hoàn toàn lợi thế ngoại hình" trong The Revenant. Qua đó nhấn mạnh rằng việc quá điển trai đôi khi lại khiến diễn viên bị đánh giá thấp về năng lực, đồng thời cho rằng đây cũng là trở ngại của bản thân khi ngoại hình nổi bật khiến khán giả khó tập trung vào khả năng diễn xuất.

Phát ngôn này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Không ít khán giả cho rằng việc Trương Lăng Hách đặt mình vào cùng trường hợp với Leonardo DiCaprio là khập khiễng, thậm chí là "ảo tưởng". Bởi lẽ, sự nghiệp của tài tử Hollywood đã được khẳng định qua hàng loạt tác phẩm nặng ký như T itanic, Inception, The Wolf of Wall Street … trước khi giành tượng vàng Oscar, chứ không đơn thuần chỉ vì "bớt đẹp" mà được công nhận.

Còn Trương Lăng Hách lại đang ở một vị thế hoàn toàn khác. Nam diễn viên vẫn trong giai đoạn xây dựng tên tuổi, số lượng vai diễn tạo được dấu ấn còn hạn chế và chưa có tác phẩm nào đủ sức nặng để khẳng định thực lực một cách thuyết phục. Vì vậy, việc đặt vấn đề "bị ngoại hình cản trở diễn xuất" ở thời điểm hiện tại bị nhiều người đánh giá là thiếu thuyết phục, tạo cảm giác anh đang tự đề cao bản thân hơn mức cần thiết.

Leonardo DiCaprio vốn dĩ đã và đang là tượng đài diễn xuất toàn cầu

Nam diễn viên này có thực sự suy nghĩ trước khi cất lời không vậy?

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng thay vì lo ngại việc ngoại hình lấn át khả năng, điều mà Trương Lăng Hách cần lúc này là một vai diễn thực sự đột phá để anh có thể chứng minh năng lực qua chiều sâu nhân vật. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh ngày càng khắt khe, khán giả hiện đại không dễ bị thuyết phục bởi những phát ngôn mang tính lý thuyết mà quan tâm nhiều hơn đến những gì diễn viên thể hiện trên màn ảnh.

Nếu chỉ dừng ở phát ngôn, có lẽ câu chuyện đã không đi xa đến vậy. Nhưng đúng thời điểm đó, tạo hình của Trương Lăng Hách trong Trục Ngọc lại trở thành "giọt nước tràn ly". Khán giả không khỏi cảm thấy nực cười khi hình ảnh một vị tướng ra trận lại đi kèm lớp make-up đậm, môi đỏ, da trắng bóc và hiệu ứng làm mịn quá tay. Trên mạng xã hội, anh bị gán biệt danh mỉa mai như "tướng quân kem nền", cho rằng quá chú trọng ngoại hình đến mức làm mất đi khí chất nhân vật. Đó là chưa kể diễn xuất cũng chưa có gì nổi bật, càng đặt cạnh diễn viên gạo cội như Nghiêm Khoan lại càng khiến bản thân mờ nhạt.

Cả diễn xuất non tay và ngoại hình của Trương Lăng Hách đều bị Nghiêm Khoan "chiếu yêu"

Tạo hình tướng quân này phải nói là để đời nhưng là theo hướng tiêu cực

Giữa làn sóng tranh cãi, loạt ảnh hậu trường và hình chưa chỉnh sửa của nam diễn viên cũng bị "đào" lại. Không còn ánh sáng hay filter hỗ trợ, diện mạo của Trương Lăng Hách khi bị bóc trần khiến nhiều người bất ngờ. Một số ý kiến nhận xét làn da của anh có dấu hiệu kém mịn, lộ khuyết điểm rõ khi cười. Thậm chí, trong những bức ảnh từ Getty Images tại sự kiện quốc tế, gương mặt nam diễn viên bị cho là khác xa so với hình ảnh lung linh do studio công bố.

Tấm hình chụp không photoshop của Getty Images làm lộ rõ làn da sần sùi, rãnh nhăn râu rồng sâu của Trương Lăng Hách

Khi cười tươi, Trương Lăng Hách lộ triệt để các nếp nhăn trên mặt cùng khuôn miệng kém xinh

Đến mức mà netizen còn phải kêu gọi anh đừng cười nữa

Thế nên, phát ngôn về "đẹp trai là rào cản" kết hợp với loạt tranh cãi về ngoại hình đã khiến Trương Lăng Hách lại trở thành tâm điểm bị chế giễu. Nhiều bình luận thẳng thắn cho rằng anh đang đề cao bản thân, trong khi thực tế lại chưa đủ thuyết phục về cả diễn xuất lẫn hình ảnh.

Bình luận của dân tình:

- Có vẻ cậu thực sự nghĩ cậu diễn xuất có nội hàm, chỉ vì nhan sắc quá xuất sắc nên khán giả bỏ quên diễn xuất của cậu.

- Nếu anh diễn giỏi bằng 1/10 của Leo thì còn thấy đúng. Mà visual còn không đọ lại Leo thời trẻ Titanic nữa. Leo thời trẻ đúng là chàng thơ xứ Hoa Kỳ nhưng vẫn rất là nam tính nha. Sau Titanic, Leo đã diễn rất nhiều bộ đòi hỏi chiều sâu nội tâm cao. Chắc chưa coi Catch Me If You Can, Blood Diamond đúng không? Trước đó, cũng được đề cử Oscar mấy lần rồi nhưng xui gặp đối thủ quá mạnh thôi. Leo là trường hợp đẹp trai, diễn giỏi, mát tay chọn kịch bản hay và giữ được độ nổi tiếng đều đều suốt mấy thập kỷ. Nghĩ sao dám nhận xét ổng vậy?

- Leo năm 19 tuổi đã được đề cử Oscar rồi, là thiên tài hẳn hoi, "nỗ lực" là sau này thôi, ở độ tuổi đó thành tựu như vậy đến 99% diễn viên Cbiz cả đời khó đến, tướng quân kem nền lại sơn son thếp vàng nữa rồi...

- Bạn Hách ơi, ý là mấy câu này người đẹp trai nói nó mới có ý nghĩa á.

- Sau khi ảo tưởng mình ngang trình bác sĩ thì nay ảo mình đẹp và diễn hay ngang Leonardo DiCaprio.

- Người ta vừa đẹp trai vừa diễn hay vừa lăn xả vì vai diễn á anh.

- Đã xấu xin hãy bình thường.

- 4 chữ thôi: "KHÔNG BIẾT XẤU HỔ"

- Nhưng người ta đẹp trai thật má ơi má. Người ta có diễn xuất cũng là thật chứ anh có qua top 95 đâu mà ảo thế.

- Thiếu điều nói là mọi người ghen tị với ngoại hình của tôi nên mới chê tôi á.

Nguồn: Chuồng gà Cbiz