Hết cảnh dậy từ 5 giờ sáng xếp hàng giữ chỗ khi đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai

Thay vì phải dậy từ 5h sáng để “giữ chỗ”, chị Thu Hà (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) lựa chọn đặt lịch khám trước khi đưa con trai 5 tuổi đi kiểm tra viêm tai giữa tại Bệnh viện Bạch Mai. Tối hôm trước, chị mở ứng dụng của bệnh viện, chọn chuyên khoa tai mũi họng, khung giờ 9h-9h30 và nhập thông tin cá nhân. Chỉ vài phút sau, hệ thống gửi mã xác nhận kèm hướng dẫn làm thủ tục nhanh.

Sáng hôm sau, chị Hà đưa con đến đúng giờ đã đặt. Ngay tại quầy tiếp đón, chị chỉ cần quét mã QR trên điện thoại, nhân viên y tế in phiếu khám và hướng dẫn đến phòng khám chuyên khoa. “ Trước đây mỗi lần đưa con đi viện, tôi phải chen chúc xếp hàng, có khi mất cả buổi sáng mới tới lượt. Nay đến đúng giờ, làm thủ tục chỉ vài phút, con cũng đỡ mệt vì không phải chờ lâu ”, chị Hà nói.

Sau khi khám, bác sĩ chỉ định nội soi tai mũi họng và làm xét nghiệm máu. Nhờ lịch được sắp xếp sẵn trên hệ thống, chị được hướng dẫn di chuyển theo thứ tự, không phải hỏi từng nơi như trước. Kết quả xét nghiệm được cập nhật trực tiếp lên ứng dụng, chị chủ động đưa con quay lại phòng khám đúng giờ bác sĩ hẹn.

Chị Hà cho biết tổng thời gian khám chưa đến hai giờ, trong khi trước đây thường mất gần cả ngày. “ Tôi vẫn kịp đưa con đi học buổi chiều và quay lại công ty làm việc. Đặt lịch trước giúp mọi thứ diễn ra trôi chảy, không còn áp lực xếp hàng hay chen lấn ”, chị chia sẻ.

Nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh sử dụng app Bạch Mai Care.

Anh Minh Quân (45 tuổi, kỹ sư xây dựng) mắc tiểu đường nhiều năm, phải tái khám định kỳ mỗi tháng. Công việc thường xuyên di chuyển khiến anh ngại đi viện vì sợ mất thời gian chờ đợi. Gần đây, được đồng nghiệp giới thiệu, anh thử đặt lịch khám trực tuyến qua website của bệnh viện trước ngày tái khám.

Anh chọn khung giờ 13h30, sau giờ nghỉ trưa. Hệ thống gửi thông báo xác nhận, kèm số thứ tự và hướng dẫn đến khu vực tiếp đón riêng dành cho bệnh nhân đặt lịch trước. Đúng giờ, anh Quân đến bệnh viện, quét mã tại kiosk tự động, lấy số thứ tự và được gọi vào phòng khám chỉ sau vài phút.

“ Tôi bất ngờ vì không phải đứng xếp hàng như trước. Tất cả thủ tục gần như hoàn tất từ trước, chỉ cần xác nhận lại thông tin là xong ”, anh Quân nói. Sau khi khám, bác sĩ chỉ định xét nghiệm đường huyết và kiểm tra chức năng thận. Các bước đều được hiển thị trên điện thoại, giúp anh di chuyển nhanh giữa các khu vực.

Trong lúc chờ kết quả, anh tranh thủ quay lại công trường làm việc. Khoảng một giờ sau, hệ thống gửi thông báo kết quả đã có. Anh trở lại phòng khám theo khung giờ được hẹn sẵn để bác sĩ điều chỉnh thuốc.

“ Tôi không còn phải xin nghỉ cả buổi như trước. Đặt lịch trước giúp tôi chủ động hoàn toàn, từ thời gian di chuyển đến lịch làm việc ”, anh Quân chia sẻ. Theo anh, việc ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh không chỉ giảm tải cho bệnh viện mà còn giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, hạn chế tình trạng xếp hàng đông đúc.

Bắt đầu chuyển đổi số từ nền tảng công nghệ cũ kỹ, nhiều thiết bị hỏng hóc, thậm chí “có máy bật không lên”, Bệnh viện Bạch Mai vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu xây dựng bệnh viện thông minh. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện, cho biết đơn vị xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và lựa chọn cách “vươn lên từ đáy” bằng việc đầu tư từng bước, ưu tiên ba trụ cột gồm nhân lực công nghệ thông tin, hạ tầng máy chủ và khả năng liên thông dữ liệu.

Theo ông Cơ, bệnh viện lựa chọn phần mềm mã nguồn mở để giảm chi phí, chỉ tốn kinh phí cài đặt và hướng dẫn triển khai. Cách làm này giúp các cơ sở y tế dễ tiếp cận hơn, không phải trải qua quy trình đấu thầu phức tạp nhưng vẫn có thể từng bước xây dựng hệ thống quản trị số.

Trong quá trình chuyển đổi, Bạch Mai triển khai ứng dụng Bạch Mai Care như công cụ quản lý sức khỏe thông minh. Ứng dụng cho phép người bệnh tra cứu hồ sơ bệnh án, đặt lịch khám trực tuyến, nhận kết quả xét nghiệm, theo dõi đơn thuốc và lưu trữ toàn bộ thông tin sức khỏe trên một nền tảng tập trung. Với người cao tuổi, đây được xem là “trợ thủ” giúp hạn chế thất lạc giấy tờ và giảm thời gian đi lại.

Không chỉ phục vụ người bệnh, chuyển đổi số còn thay đổi cách làm việc của nhân viên y tế. Bác sĩ sử dụng máy tính bảng khi đi buồng khám, toàn bộ kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thông tin điều trị và thuốc được hiển thị trên thiết bị. Bệnh viện cũng áp dụng chữ ký số và chuyển hoàn toàn sang bệnh án điện tử, chấm dứt việc sử dụng hồ sơ giấy.

Việc không còn in ấn giấy tờ, phim chụp giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Dữ liệu được liên thông giữa các cơ sở y tế, hạn chế tình trạng bệnh nhân phải làm lại xét nghiệm không cần thiết, đồng thời giảm tải cho cả người bệnh lẫn bác sĩ.

Nhân viên y tế hướng dẫn người nhà người bệnh sử dụng Bạch Mai Care - Phần mềm quản lý hồ sơ sức khoẻ “make in Vietnam”.

Không riêng Bạch Mai, nhiều bệnh viện lớn đang chuyển mình theo mô hình “không giấy tờ” . Tại Bệnh viện Việt Đức, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân, công nghệ số được áp dụng trong khâu chụp chiếu. Màn hình điện tử tại khu X-quang, CT hiển thị số thứ tự và thời gian dự kiến, giúp bệnh nhân chủ động sắp xếp thay vì ngồi chờ gọi tên.

Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia (Bộ Y tế), cho biết y tế 4.0 hiện bao gồm số hóa bệnh án, điều hướng bệnh nhân, khám chữa bệnh từ xa và hỗ trợ quyết định lâm sàng bằng trí tuệ nhân tạo. Các giải pháp này còn mở rộng sang quản lý bệnh mạn tính, theo dõi bệnh nhân từ xa và thúc đẩy lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Nhiều bệnh viện áp dụng đặt lịch khám qua điện thoại, lấy số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh thay cho in phim. Những thay đổi này giúp giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí, tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng dịch vụ.