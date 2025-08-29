Hẹn "đi đến cùng" với vợ, chồng bất ngờ "quay xe" phút chót, lĩnh án 15 năm tù

VTC News cho biết, theo truyền thông Trung Quốc, do nợ nần quá nhiều, cặp vợ chồng Đại Hải - Tiểu Quyên ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) quyết định làm thủ tục ly hôn để trốn tránh trách nhiệm. Sau khi ly hôn, họ vẫn chung sống với nhau như mọi cặp vợ chồng khác, tình cảm vẫn tốt đẹp.

Để tìm cách trả nợ, hai người dùng mọi mánh khóe, giả mạo các loại giấy tờ liên quan đến thủ tục đền bù nhà đất, lừa đảo 7 nạn nhân và chiếm đoạt tổng cộng hơn 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,2 tỷ đồng). Đến khi tội lỗi của họ bị đưa ra ánh sáng, Đại Hải và Tiểu Quyên phải chịu áp lực cực lớn.

Hẹn tự tử cùng với vợ rồi thay đổi ý định, chồng bị kết tội giết người. Ảnh minh họa.

Do không chịu được áp lực tinh thần, cặp đôi đã nảy sinh ý định tự tử. Quyên đề nghị tiêm insulin. Họ tìm hiểu thông tin trên mạng, sau đó đến một khách sạn ở thành phố Trường Xuân.

Sau khi nhận phòng, Hải đề nghị mua vé số, nghĩ nếu trúng thì không phải chết nữa. Trở về khách sạn, cả hai viết thư tuyệt mệnh. Đêm đó so kết quả, vé số không trúng thưởng.

Hải hứa hẹn sau khi "tiễn đưa" Quyên sẽ đi theo cô. Quyên tự tiêm nhiều liều insulin vào cơ thể, bắt đầu nôn mửa vào 12h ngày hôm sau và tử vong vào 16h. Hải dọn dẹp, mua vải liệm và rượu mạnh, lau người và thay quần áo cho Quyên. Tối đó, anh ta gọi điện cho người thân thông báo sự việc.

Sau khi được khuyên nhủ, thuyết phục, cuối cùng Hải từ bỏ ý định tự tử. Người thân đến hiện trường vào ngày hôm sau và báo cảnh sát.

Tòa kết án Hải 11 năm tù do lừa đảo và 5 năm tù vì cố ý giết người. Ảnh minh họa.

Theo VnExpress, tòa án cho rằng bị cáo Hải đã hẹn Quyên cùng tự tử, cùng đi mua insulin và các vật dụng khác, rõ ràng đã mong muốn. Trong quá trình tử vong của Quyên, Hải có nghĩa vụ cứu giúp nhưng không làm gì, là cố ý giết người dưới dạng không hành động. Việc bị cáo biết người thân đã gọi cảnh sát mà vẫn chờ tại hiện trường được coi là đầu thú nên có thể hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật...

Tòa kết án Hải 11 năm tù do lừa đảo và phạt 200.000 nhân dân tệ (gần 700 triệu đồng), 5 năm tù vì cố ý giết người. Bản án cuối cùng là 15 năm tù và phạt 200.000 nhân dân tệ. Hải cũng phải trả lại hơn 2,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 8,9 tỷ đồng) cho bảy nạn nhân.