Hè về biển gọi – Lên lịch đến Cam Ranh ngay nhé!

Mùa hè này, Radisson Blu Resort Cam Ranh mở ra hành trình "Blu Ocean Summer" – nơi cả gia đình bạn sẽ được ‘thắp sáng’ mọi giác quan. Không chỉ là một chuyến nghỉ dưỡng, đây là chuỗi trải nghiệm bất tận: từ ‘bộ sưu tập’ hấp dẫn với nhiều hoạt động sôi nổi đánh thức năng lượng sáng tạo của các thiên thần nhỏ, hành trình khám phá văn hóa bản địa đặc sắc, cho đến những workshop phát triển bền vững đầy ý nghĩa.

Biển Cam Ranh xanh mát trong mùa hè

Kỳ nghỉ gia đình luôn là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc sống mang không khí sum vầy và vui chơi thỏa thích cùng nhau, nơi trẻ em có cơ hội tạo nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ, trong khi cha mẹ được tận hưởng khoảng thời gian thư giãn quý giá. Mùa hè này, Radisson Blu Resort Cam Ranh – khu nghỉ dưỡng nép mình giữa những khu vườn xanh mát ở miền duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam – sẽ giới thiệu chuỗi hoạt động theo mùa sôi động, mang tính giáo dục và trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi.

Hành trình tuổi thơ: Chuỗi hoạt động vui nhộn, sáng tạo dành riêng cho các bạn nhỏ

Điểm nhấn của mùa hè này là hành trình 'Blu Ocean Summer' với chuỗi trải nghiệm được thiết kế riêng biệt. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình không chỉ tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng thuần túy, mà còn mong muốn mở ra thế giới quan và kiến thức mới cho con trẻ.

Giây phút sảng khoái bên Công viên nước Rain Forest

Tiêu chuẩn Radisson Family cho năm 2026

Từ ngày 1/6, Radisson Blu Resort Cam Ranh chính thức giới thiệu Leon – chú Sư Tử đại sứ trong bộ trang phục Cá Mập siêu đáng yêu! Là gương mặt đại diện mới của Rad Family, Leon mang sứ mệnh đồng hành và lan tỏa niềm vui đến các vị khách nhí. Sự xuất hiện của Leon chính là lời cam kết mạnh mẽ trong việc mang lại một môi trường nghỉ dưỡng an toàn, thân thiện và ngập tràn tiếng cười cho trẻ em.

Leon bên góc trang trí mùa hè mang ý nghĩa bảo vệ Đại Dương

Trong Tháng 6 và tháng 7 này, chuyến dã ngoại đến Đồng Cừu Suối Tiên là trải nghiệm không thể bỏ qua cho trẻ từ 8 tuổi. Giữa không gian thanh bình, đậm chất Việt Nam với ao sen, đồng cỏ…các em vừa vui chơi cùng những chú cừu đáng yêu, vừa tham gia lớp học vẽ tranh canvas, tự tay lưu giữ sắc màu mùa hè rực rỡ.

Lớp học vẽ tranh canvas ngoài trời

Thế giới "Blu Ocean Summer" đầy lý thú dành cho trẻ em

Lịch hoạt động sôi động suốt mùa hè với thử thách "Blu Challenge" kéo dài 48 giờ gồm 8 nhiệm vụ thú vị: lớp học tiếng Việt, workshop ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, các buổi học về môi trường đến những trò chơi ngoài trời – tất cả trẻ em đều có cơ hội học hỏi kỹ năng mới và mở rộng kiến thức. Sau khi hoàn thành, các em sẽ nhận chứng nhận "You’re the Best" cùng quà tặng đặc biệt như một kỷ niệm đáng nhớ sau chuyến đi.

Lớp học tiếng Việt và văn hóa Việt cho gia đình

Sống xanh cùng Blu: Các workshop phát triển bền vững lan tỏa thông điệp tích cực

Tinh thần phát triển bền vững được lồng ghép trong mọi trải nghiệm tại khu nghỉ dưỡng. Các du khách nhí có thể khám phá hệ sinh thái biển nguyên sơ thông qua Workshop Bảo tồn Đại dương hoặc Workshop trồng san hô tại bờ biển. Chương trình gồm nhiều trò chơi tương tác thực tế, đặc biệt là cơ hội cùng chuyên gia biển tham gia cấy ghép san hô sống, đưa chúng về vườn ươm, nhận nuôi San hô… từ đó nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Workshop trồng san hô cùng chuyên gia ngay bờ biển

Chạm vào bản địa: Trải nghiệm sâu sắc văn hóa và con người miền duyên hải

Mùa hè cũng là mùa xoài tại Cam Ranh, nơi du khách có thể ghé thăm nông trại xoài hơn 80 năm tuổi, chỉ cách khu nghỉ dưỡng khoảng 20 phút di chuyển. Khu vườn yên bình này nổi tiếng với giống xoài Canh Nông ngọt thơm như mật ong cùng các sản phẩm thủ công như thạch xoài, trà xoài hay bánh xoài.

Thăm vườn xoài Cát Tiên và học làm bánh xoài

Bản sắc ẩm thực địa phương cũng được tái hiện qua lớp học nấu món Việt, nơi các đầu bếp tài năng hướng dẫn thực khách chế biến gỏi cuốn và bánh xèo, qua đó khám phá nguồn nguyên liệu tươi sạch đặc trưng của vùng biển Cam Ranh.

Ông Shaun Wheeler, Tổng Quản lý khu nghỉ dưỡng, chia sẻ: "Ban quản lý khu nghỉ dưỡng kỳ vọng ‘Blu Ocean Summer’ sẽ mang đến những giá trị khác biệt cho kỳ nghỉ gia đình. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế được đầu tư bài bản, giúp các vị khách nhí vừa tái tạo năng lượng, vừa nâng cao hiểu biết về văn hóa địa phương. Qua đó, chương trình hướng tới mục tiêu giáo dục, khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường và nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho thế hệ tương lai."

"Blu Ocean Summer" cũng đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm kéo dài suốt năm tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, khẳng định cam kết không ngừng đổi mới trong lĩnh vực nghỉ dưỡng dành cho gia đình và nâng tầm trải nghiệm điểm đến.

Mùa hè này, gói ưu đãi "Blu Suite & Villa Sanctuary" dành tặng du khách mức giảm đến 40% giá phòng, kèm đặc quyền Executive Lounge, đồ uống hằng ngày, trà chiều với canapé, cocktail buổi tối, rượu vang, món ăn nhẹ, một liệu trình massage 30 phút và dịch vụ giặt là 2 món mỗi phòng mỗi đêm.