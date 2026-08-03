Hệ thống Phòng khám ACC nâng cao sức khỏe cơ xương khớp, kiến tạo chất lượng sống bền vững

Sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC) - thành viên Tập đoàn FV nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp ngày càng được quan tâm, gắn với mục tiêu duy trì chất lượng sống lâu dài.

Hệ thống Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ (ACC) - thành viên Tập đoàn FV sau 20 năm phát triển. (Ảnh: Phòng khám ACC)

Cùng với sự thay đổi của lối sống, người Việt ngày càng chủ động quan tâm đến sức khỏe cơ xương khớp ở từng giai đoạn của cuộc đời. Trẻ em được chú trọng theo dõi sự phát triển hệ vận động từ sớm. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa cùng đặc thù công việc ít vận động khiến nhiều người trẻ gặp các vấn đề cơ xương khớp sớm hơn trước. Song song đó, phong trào thể thao ngày càng phát triển cũng kéo theo nhu cầu phục hồi sau chấn thương, giúp người tập sớm lấy lại khả năng vận động và duy trì phong độ. Ở người lớn tuổi, mục tiêu là duy trì sự linh hoạt để sinh hoạt độc lập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xu hướng này đã định hình cách Hệ thống Phòng khám ACC xây dựng các phác đồ cá nhân hóa trên nền tảng Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic) kết hợp Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, phù hợp với thể trạng và mục tiêu của từng người bệnh, nhằm hỗ trợ cải thiện chức năng vận động lâu dài.

Phát triển cùng nhu cầu vận động của người Việt

Qua thực tế thăm khám và điều trị, Hệ thống Phòng khám ACC ghi nhận nhiều người bệnh đến khám với các triệu chứng đau hoặc hạn chế vận động liên quan đến những rối loạn chức năng của hệ cơ xương khớp. Vì vậy, bác sĩ tiến hành khai thác bệnh sử, đánh giá tư thế, dáng đi, chức năng vận động và các yếu tố liên quan trước khi xây dựng phác đồ cá nhân hóa dựa trên nguyên nhân, thể trạng và mục tiêu điều trị của từng người bệnh.

Ở trẻ em, những thay đổi trong dáng đi, tư thế hoặc khả năng vận động thường là các dấu hiệu ban đầu mà cha mẹ có thể nhận thấy trong quá trình chăm sóc hằng ngày. Những biểu hiện như một bên vai thấp hơn, dáng đi chưa cân đối hoặc trẻ đi dễ té ngã đều có thể liên quan đến các vấn đề như bàn chân bẹt hoặc cong vẹo cột sống. Sau khi thăm khám, đội ngũ chuyên gia tại Phòng khám ACC sẽ đánh giá để theo dõi hoặc can thiệp phù hợp với từng độ tuổi. Đồng thời, phụ huynh được hướng dẫn điều chỉnh tư thế, thói quen học tập và sinh hoạt, giúp trẻ xây dựng nền tảng vận động khỏe mạnh từ sớm.

Bác sĩ kiểm tra cấu trúc bàn chân và khả năng vận động của trẻ, hỗ trợ theo dõi sự phát triển hệ cơ xương khớp. (Ảnh: Phòng khám ACC)

Với nhiều người, thể thao không chỉ là một hình thức rèn luyện sức khỏe mà còn là đam mê và phong cách sống. Tuy nhiên, chấn thương hoặc những vấn đề về cơ xương khớp có thể làm gián đoạn quá trình tập luyện, ảnh hưởng đến phong độ và mục tiêu chinh phục các thử thách mới của các vận động viên. Vì vậy, Hệ thống Phòng khám ACC xây dựng phác đồ cá nhân hóa trên nền tảng Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic) kết hợp Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, phù hợp với thể trạng, đặc điểm bộ môn và cường độ vận động của từng người. Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ kiểm soát triệu chứng và phục hồi chức năng vận động, mà còn giúp vận động viên tự tin trở lại tập luyện để tiếp tục theo đuổi đam mê thể thao một cách bền vững.

Người tập được hướng dẫn phục hồi chức năng trên hệ thống Pneumex, hỗ trợ cải thiện sức mạnh và khả năng kiểm soát vận động. (Ảnh: Phòng khám ACC)

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, nhiều người trẻ không ngừng theo đuổi những mục tiêu mới trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian dài làm việc trước màn hình, áp lực công việc cùng thói quen ít vận động có thể khiến các vấn đề cơ xương khớp xuất hiện sớm, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và chất lượng cuộc sống. Tại Phòng khám ACC, quá trình điều trị được kết hợp với hướng dẫn điều chỉnh tư thế, không gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và các bài tập phù hợp, giúp người làm văn phòng giảm căng thẳng lên hệ cơ xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài.

Với người lớn tuổi, chất lượng cuộc sống thường gắn liền với khả năng tự đi lại, chăm sóc bản thân và duy trì những sinh hoạt quen thuộc mỗi ngày. Khi các vấn đề cơ xương khớp kéo dài, những hoạt động tưởng chừng đơn giản như đi bộ, lên xuống cầu thang hay đứng lên ngồi xuống cũng có thể trở nên khó khăn, làm gia tăng sự phụ thuộc vào người thân. Phòng khám ACC đồng hành cùng người lớn tuổi bằng những phác đồ được xây dựng theo thể trạng, khả năng đáp ứng và nhu cầu thực tế. Quá trình phục hồi tập trung cải thiện chức năng, sức mạnh, độ ổn định và khả năng giữ thăng bằng, đồng thời kết hợp hướng dẫn vận động tại nhà. Mỗi bước tiến trong quá trình phục hồi đều góp phần giúp người bệnh bước đi vững vàng hơn và duy trì sự chủ động trong các sinh hoạt hằng ngày.

Bác sĩ thực hiện Trị liệu Thần kinh Cột sống Chiropractic, hỗ trợ cải thiện chức năng vận động cho người lớn tuổi. (Ảnh: Phòng khám ACC)

Nền tảng điều trị Hoa Kỳ hướng đến giá trị bền vững

Từ nền tảng Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic) của Hoa Kỳ, Hệ thống Phòng khám ACC theo đuổi hướng điều trị bảo tồn, chú trọng xác định nguyên nhân gây đau và phục hồi chức năng vận động. Tùy vào từng thể trạng, mức độ tổn thương và mục tiêu của từng người, phác đồ điều trị dành cho khách hàng có thể phối hợp Chiropractic, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng bằng công nghệ chuyên sâu và lộ trình vận động phù hợp.

Quá trình chăm sóc tại Phòng khám ACC còn gắn với việc hướng dẫn tư thế, công thái học, bài tập và thói quen sinh hoạt. Khi hiểu rõ những yếu tố đang ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp, người bệnh có thể chủ động điều chỉnh cách làm việc, tập luyện và vận động hằng ngày, qua đó duy trì kết quả điều trị và hạn chế nguy cơ tái phát.

Bác sĩ đánh giá tầm vận động và tình trạng cơ xương khớp để xây dựng phác đồ phù hợp với từng người bệnh. (Ảnh: Phòng khám ACC)

Nền tảng của Tập đoàn FV và Tập đoàn Y tế Thomson tạo thêm điều kiện để Phòng khám ACC tiếp tục chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao quản trị lâm sàng và tăng cường khả năng kết nối trong hệ sinh thái y tế. Với vị thế "Expert in Motion - Chuyên gia về chuyển động", Hệ thống Phòng khám ACC tập trung đưa kiến thức chăm sóc cơ xương khớp đến gần hơn với mỗi gia đình, duy trì chất lượng sống qua từng giai đoạn. Điều này góp phần giúp cộng đồng tiếp cận mô hình chăm sóc cơ xương khớp toàn diện hơn, với lộ trình được xây dựng dựa trên nguyên nhân, thể trạng và nhu cầu vận động thực tế.

Hệ thống Phòng khám chuyên khoa Trị liệu thần kinh Cột sống Hoa Kỳ - thành viên tập đoàn FV

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