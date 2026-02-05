Sáng 5/2, hệ thống phim lậu Rổ phim tuyên bố chính thức đóng cửa ngay từ ngày hôm nay. Theo đó, Rổ Phim cho biết sau thời gian cân nhắc, nhận thấy việc vận hành hệ thống có thể ảnh hưởng nhất định đến các nền tảng nội dung chính thống, nên quyết định dừng hoạt động từ ngày 5/2/2026.

Trong thông báo đăng tải, hệ thống phim lậu Rổ Phim cho biết trong quá trình vận hành đã đặt ra một số nguyên tắc nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến thị trường nội dung trong nước. Cụ thể, hệ thống không đăng tải phim Việt Nam và hạn chế đăng các tác phẩm điện ảnh đang chiếu rạp trong thời gian sớm.

Theo chia sẻ, trong trường hợp nhận được phản hồi từ các đơn vị phát hành hoặc rạp chiếu, đội ngũ vận hành sẵn sàng gỡ bỏ nội dung để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Tuy nhiên, sau thời gian cân nhắc, phía Rổ Phim thừa nhận rằng việc duy trì hệ thống vẫn có thể tác động nhất định đến các nền tảng cung cấp nội dung bản quyền.

Theo nội dung bài viết, phía Rổ Phim cũng bày tỏ mong muốn người dùng chuyển sang trải nghiệm các nền tảng bản quyền.

Động thái của Rổ Phim diễn ra chỉ vài ngày sau khi hệ thống thể thao lậu như xoilac, vebo, thapcam… bất ngờ ngừng hoạt động. Đây là các website từng được cơ quan chức năng đưa vào danh sách theo dõi do liên quan đến hoạt động phát sóng nội dung chưa có bản quyền tại Việt Nam. Trước đây, dù bị một số nhà mạng hạn chế truy cập, các trang này vẫn thường xuyên thay đổi tên miền, cập nhật địa chỉ mới để tiếp tục hoạt động.

Thông qua hình thức này, các nền tảng trên duy trì việc cung cấp các chương trình thể thao trực tuyến, đồng thời xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo liên quan đến cá cược, gây ảnh hưởng đến môi trường truyền thông và thị trường truyền hình trả tiền trong nước.

Trước đó, hệ thống chuyên chiếu phim lậu phimmoi.net cũng bị ngăn chặn tại Việt Nam.