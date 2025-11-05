Hệ thống giáo dục thu 665 tỷ đồng/năm của Giáo sư vào top giàu nhất sàn chứng khoán Việt: Dạy tích hợp chương trình quốc tế Mỹ, học phí 104 triệu đồng/năm

Mới đây, Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa, ông Hồ Xuân Năng, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư. Không chỉ là doanh nhân thuộc top giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, ông Năng còn được biết đến là người dành nhiều tâm huyết cho giáo dục - lĩnh vực đang trở thành một trong những trụ cột phát triển của tập đoàn.

Ông Hồ Xuân Năng

Theo đó, năm 2024, mảng giáo dục của Tập đoàn Phenikaa ghi nhận doanh thu 665 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước, nhờ hoạt động tuyển sinh sôi động và quy mô sinh viên mở rộng. Số lượng sinh viên tăng 44%, đạt 26.000 người, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong năm nay.

Hiện Tập đoàn Phenikaa đang xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế với mô hình đào tạo định hướng trải nghiệm - thông minh từ cấp phổ thông tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông tới giáo dục đại học, sau đại học.

Hệ sinh thái giáo dục của Phenikaa gồm hai đầu tàu chính là Đại học Phenikaa và Trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa (Phenikaa School), hoạt động gắn liền với sứ mệnh “đào tạo thực chiến, truyền thụ và phát triển tri thức một cách toàn diện, nuôi dưỡng khát vọng và cảm xúc tích cực cho mỗi cá nhân”.

Đại học sở hữu cơ sở vật chất nghìn tỷ

Được đầu tư bài bản với gần 2.700 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, Đại học Phenikaa có khuôn viên học thuật rộng 140.000 m². Nhà trường trang bị cho sinh viên hơn 140 phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện thông minh với hơn 60.000 đầu sách, cùng trung tâm thiết kế vi mạch hàng đầu Đông Nam Á.

Khuôn viên ĐH Phenikaa

Trường hiện đào tạo hơn 102 ngành và chương trình, trong đó gần 30 chương trình sau đại học, với đội ngũ gần 1.200 cán bộ, giảng viên, hơn 45% có trình độ tiến sĩ. Các chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn quốc tế như ABET (Hoa Kỳ) và FIBAA (Châu Âu), góp phần nâng cao uy tín học thuật.

Kể từ khi thành lập đến nay, trường đã ghi dấu ấn khi giữ vững Top 1 các trường đại học và viện Nghiên cứu của Việt Nam trên Nature Index, Top 7 Đông Nam Á, Top 3 BXH RePEc về các tổ chức nghiên cứu lĩnh vực Kinh tế tại Việt Nam năm 2024, Top 5 Việt Nam trong SCIMAGO 2025, Top 5 IPStar 2023 về sở hữu trí tuệ. Nằm trong nhóm Top 25% các đại học có ảnh hưởng toàn cầu về Quan hệ đối tác vì PTBV trong BXH THE Impact Rankings 2025 và cùng nhiều thành tựu ấn tượng khác.

Trong kỳ tuyển sinh năm học vừa qua, điểm chuẩn của trường dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT dao động 17-25,5 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Hệ thống cơ điện tử thông minh. Một số ngành lấy mức điểm chuẩn trên 20, gồm Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Tài năng máy tính; Truyền thông đa phương tiện; Ngôn ngữ Trung Quốc; Y khoa, Răng - hàm - mặt…





Học phí nhà trường thu trong năm học này dao động từ từ 26,5-128 triệu đồng/năm. Trong đó, ngành Răng - hàm - mặt có mức học phí cao nhất, theo sau là ngành y khoa.

Trường liên cấp tích hợp chương trình giáo dục quốc tế Mỹ

Bên cạnh khối giáo dục đại học, tập đoàn này còn có trường phổ thông liên cấp Phenikaa. Đơn vị này định hướng đây sẽ trở thành ngôi trường chất lượng quốc tế, tiên phong trong đổi mới giáo dục, dẫn đầu về đào tạo theo định hướng STEM/STEAM.

Trường hiện có 3 cấp học, gồm Tiểu học, THCS và THPT nằm trên diện tích 30.000 m². Nhà trường trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học của học sinh với 2 nhà thi đấu đa năng rộng 1.500m2, 2 bể bơi trong nhà, 2 sân bóng nhân tạo, thư viện 1.000 m² cùng không gian mở gần 900 m² dành cho học tập trải nghiệm.

Chương trình giáo dục của Phenikaa tích hợp giữa chương trình Việt Nam và chương trình giáo dục quốc tế Mỹ với nhiều môn học giảng dạy song ngữ -tiếng Việt và tiếng Anh theo chuẩn giáo dục khoa học thế hệ mới của Mỹ. Nhà trường tập trung vào STEM với không gian sáng tạo rộng lớn Phenikaa Maker Space, chú trọng thực hành trải nghiệm và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.





Hiện học phí của trường trong năm học 2025-2026 dao động 43,5-104,4 triệu đồng, tùy từng hệ và bậc học. Theo đó, ở bậc tiểu học, hệ song ngữ Mỹ có mức học phí khoảng 102,4 triệu đồng. Ở bậc THCS, người học sẽ phải chi trả mức học phí cao nhất lên đến 104,4 triệu đồng/năm. Số tiền trên sẽ không bao gồm các khoản thu khác như phí nhập học, phí khảo sát, tiền ăn, tiền đồng phục….