Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi hợp tác VTVprime thúc đẩy giáo dục số

Theo thống kê của Khan Academy - một nền tảng học tập trực tuyến hơn 150 triệu người dùng (theo Wikipedia) tại Silicon Valley, Mỹ, Việt Nam đứng thứ 2 về số lượng người học trực tuyến trên nền tảng này với hơn 204 triệu phút học tập và hơn 2 triệu tài khoản học tập. Con số này cho thấy nhu cầu học tập trực tuyến mạnh mẽ của người dùng ở Việt Nam nói chung và học sinh Việt Nam nói riêng trong những năm gần đây.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu của ngành giáo dục. Từ việc quản lý dữ liệu và tiến độ học tập của học sinh, xây dựng bài giảng số cho đến việc tổ chức lớp học trực tuyến, công nghệ đang định hình lại cách tiếp cận tri thức trong thời đại mới.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ giáo dục số, học sinh và phụ huynh cũng đối mặt với không ít khó khăn trong việc lựa chọn nền tảng giáo dục số uy tín và phù hợp với lộ trình học tập của các em. Các trung tâm và hệ thống gia sư được quảng bá tràn lan trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến nhưng lại thiếu sự kiểm chứng về chất lượng giảng dạy.

Học là Giỏi chính thức hợp tác với VTVprime

Sự hợp tác giữa hệ thống gia sư trực tuyến Học Là Giỏi và VTVprime - nền tảng nội dung số thuộc hệ sinh thái Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) được xem là bước đi chiến lược để giải quyết vấn đề này khi đưa một trang giáo dục số uy tín đến gần hơn với hàng triệu phụ huynh và học sinh, mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức online qua kênh phân phối VTVprime.

Thông qua việc hợp tác và kết nối cùng VTVprime, Học là Giỏi mong muốn đem đến trải nghiệm học tập thuận tiện và dễ dàng hơn cho học sinh cả nước. Học sinh từ lớp 1-12 có thể theo dõi các video tổng hợp kiến thức theo chuyên đề của từng học kì trên nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính hoặc tivi. Các nội dung hướng dẫn giải đề ôn thi cho học sinh lớp 9 luyện thi vào 10 theo sát cấu trúc đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang được hai đơn vị này tiến hành triển khai.

Kênh "Học là Giỏi" trên nền tảng VTVprime

Hệ thống gia sư trực tuyến Học là Giỏi là được xây dựng và phát triển bởi Công ty TNHH Gia Đình FTECH (FTech Co., Ltd) với sứ mệnh đem đến một không gian học tập số thuận tiện, đáp ứng các nhu cầu học tập của học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.

Đại diện công ty FTECH cho biết, đơn vị xác định giáo dục số là trụ cột phát triển dài hạn, góp phần nâng tầm giáo dục Việt và khẳng định vị thế của Học là Giỏi trong việc ứng dụng công nghệ vào việc hỗ trợ học tập trong thời đại mới. Nền tảng giáo dục này được xây dựng và phát triển hướng tới việc tạo ra môi trường học tập trực tuyến hiệu quả, giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức, nâng cao kết quả học tập và hình thành thói quen tự học trong bối cảnh giáo dục số ngày càng phát triển.

Mô hình giảng dạy gia sư trực tuyến tại hệ thống gia sư Học là Giỏi được tổ chức theo hai hình thức: 1:1 hoặc các nhóm nhỏ. Lộ trình học tập của từng học sinh được tập trung cá nhân hóa theo năng lực của các em.

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học của các thầy cô cũng như các em học sinh trong thời đại công nghệ, Học là Giỏi đã đầu tư xây dựng hệ sinh thái học tập trên nền tảng LMS (Learning Management System). Hệ thống cho phép quản lý lộ trình học, lưu trữ bài giảng, chấm bài, đánh giá và theo dõi tiến độ của học sinh.

Giao diện trang chủ LMS của Học là Giỏi

Phía đại diện công ty chia sẻ thêm "Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục và không ngừng cải thiện các nội dung kiến thức nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh".

Sự hợp tác giữa Học là Giỏi và VTVprime được xem là định hướng phù hợp để phát triển một đơn vị giáo dục số tiềm năng. Sự kết nối này không chỉ gia tăng khả năng tiếp cận của Học là Giỏi mà còn góp phần khẳng định sự uy tín của hệ thống gia sư trực tuyến này.

Việc đồng hành cùng VTVprime được kỳ vọng tạo nên một hệ sinh thái giáo dục số bền vững, góp phần xây dựng và củng cố vị thế của Học là Giỏi trong việc nâng cao chất lượng học tập trực tuyến cho học sinh Việt.