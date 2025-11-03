Hệ sinh thái phụ kiện ô tô an toàn và dịch vụ AKauto Home Service: Khi thời gian của chủ xe quý hơn "vàng"

Việc di chuyển từ gara này để dán phim cách nhiệt rồi lại qua gara khác để bọc ghế hay lắp camera hành trình là điều gần như không thể. Hơn thế, mỗi lần trang bị phụ kiện ô tô lại tốn hàng giờ đồng hồ, thậm chí là cả ngày ngồi chờ đợi, khiến không ít chủ xe cảm thấy phiền toái. Trước thực tế đó, AKauto là cái tên được nhắc đến thường xuyên trên các đầu báo uy tín, diễn đàn và cộng đồng người chơi xe nhờ mô hình "một điểm đến, đa dịch vụ", đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu nâng cấp và chăm sóc ô tô hiện đại.

Hệ sinh thái phụ kiện ô tô cao cấp AKauto của tín đồ yêu xe

Không quá khi ví AKauto là trung tâm chăm sóc, phụ kiện ô tô và cá nhân hóa ô tô toàn diện dành riêng cho giới yêu xe, nơi hội tụ đầy đủ các hạng mục từ chăm sóc xe cho đến các món phụ kiện xe ô tô an toàn và tiện ích theo từng dòng xe.

Trong giới chủ xe, câu nói "Nhận xe mới là phải ghé AKauto" đã trở thành lời truyền miệng quen thuộc. Bởi ai cũng biết, tại đây có tất tần tật các trang bị phụ kiện và dịch vụ "An toàn - Bảo vệ - Chăm sóc" cho xế yêu.

- Phụ kiện ô tô an toàn và tiện ích: Phim cách nhiệt ô tô, camera hành trình, camera 360, màn hình android ô tô, android box, gương chiếu hậu điện tử, độ đèn tăng sáng, độ loa, cửa hít, ghế chỉnh điện, độ cốp điện, cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo điểm mù.

- Dịch vụ chăm sóc, bảo vệ ô tô: Dán PPF, vệ sinh nội ngoại thất, vệ sinh khoang máy, vệ sinh dàn lạnh, tẩy ố kính, đánh bóng xe, phủ ceramic, phủ gầm ô tô, tẩy bụi sơn và nhựa đường.

- Cá nhân hóa xế yêu đậm chất phong cách chủ xe: Đổi màu nội thất như bọc ghế da, bọc da taplo, bọc vô lăng, bọc trần ô tô, thảm taplo, thảm lót sàn, áo trùm ghế, led nội thất, led gầm ghế.

AKauto Home Service chuẩn hóa trải nghiệm lắp đặt tận nơi cho chủ xe Việt

"Có một thời, tôi thấy nhiều anh em chủ xe phải hy sinh cả ngày cuối tuần chỉ để chăm chút cho xế cưng của mình. Ai cũng yêu xe nhưng quỹ thời gian của họ thì quá ít ỏi" - ông Trần Phú Quý - nhà sáng lập AKauto chia sẻ.

Cũng chính từ suy nghĩ đó, AKauto tiên phong phát triển dịch vụ lắp đặt phụ kiện và đồ chơi xe hơi tận nơi AKauto Home Service dành riêng cho giới chủ xe bận rộn. Hiện nay, dịch vụ đang được triển khai theo hai hình thức linh hoạt như sau:

- Lắp đặt tận nơi: Đội ngũ kỹ thuật viên của AKauto đến trực tiếp địa điểm mà khách hàng yêu cầu để tiến hành lắp đặt, đảm bảo chất lượng tương đương như lắp đặt tại cửa hàng.

- Lắp đặt tại trung tâm, bàn giao tận nơi: Đối với các hạng mục cần phải thi công trong phòng chuyên dụng như dán phim cách nhiệt, dán PPF, phủ Ceramic,... AKauto sẽ cử nhân viên đến tận nơi để nhận xe, đưa về trung tâm thi công, bàn giao và hướng dẫn cho khách hàng tận nơi sau khi hoàn thiện. Toàn bộ quá trình đều được quản lý bằng hình ảnh xác nhận, lịch hẹn rõ ràng, giúp chủ xe yên tâm khi giao xế yêu cho trung tâm.

AKauto khẳng định vị thế bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp

Không chỉ dẫn đầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà AKauto còn tạo nên sự khác biệt bằng phong thái làm việc chuẩn mực, tinh thần phụng sự khách hàng tận tâm trong từng chi tiết.

Hiểu đúng, tư vấn chuẩn, đáp ứng nhu cầu thực tế

Tại AKauto, chuyên viên kinh doanh không chỉ hiểu sản phẩm mình tư vấn mà còn dành thời gian tìm hiểu thói quen sử dụng, nhu cầu riêng của từng chủ xe, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp cả về tính năng lẫn ngân sách. Quy trình tư vấn được chuẩn hóa từ khâu giới thiệu, dùng thử sản phẩm, báo giá đến chốt lịch lắp đặt. Với những chủ xe bận rộn, AKauto linh động xếp lịch lắp đặt phụ kiện ô tô tận nơi theo khung giờ rảnh của khách, đảm bảo thuận tiện và đúng hẹn.

Sản phẩm chất lượng, giá trị thật, hậu mãi bền lâu

Mọi sản phẩm tại AKauto trước khi đến tay khách hàng đều được tuyển chọn khắt khe về nguồn gốc, thương hiệu, công dụng thực tế để đảm bảo "lắp một lần, dùng dài lâu, không lỗi vặt". AKauto chỉ phân phối sản phẩm từ thương hiệu nổi tiếng và được tin dùng bởi giới chủ xe sành sỏi như phim cách nhiệt 3M, Inmax, Ntech, Rayno; PPF Teckwrap, 3M hay camera hành trình 70mai, Vietmap; màn hình Zestech, Teyes;... Các sản phẩm, dịch vụ lắp đặt phụ kiện ô tô tại đây đều được bảo hành uy tín cùng chế độ hậu mãi trọn đời từ AKauto.

Thi công chuẩn từng bước, đẹp từng chi tiết

Với AKauto, mỗi chiếc ô tô đến trung tâm như một "tấm gương phản chiếu" tinh thần làm nghề. Vì thế, từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được chăm chút kỹ lưỡng như thể họ đang hoàn thiện chính chiếc xe của mình.

Quy trình lắp đặt phụ kiện xe hơi tại AKauto đều được thiết kế chuẩn chỉnh và giám sát chặt chẽ từng công đoạn, từ lúc nhận xe, lắp đặt cho đến khi hoàn thiện, bàn giao. Các hạng mục như dán PPF, phim cách nhiệt, lắp màn hình android, bọc ghế da,... đều được hoàn thiện chỉn chu bởi bàn tay của những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tay nghề vững vàng.

Những cột mốc vàng son ghi dấu tên tuổi AKauto

Trải qua hơn 12 năm hình thành, phát triển và thành công, không ít lần Trung tâm chăm sóc và phụ kiện ô tô AKauto được xướng tên trao giải từ những thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam như 3M, Teyes, Vietmap,...

- Top đầu Đại lý màn hình android Teyes Miền Nam

- Đại lý phim cách nhiệt 3M xuất sắc bậc nhất năm 2022 - 2025

- Đại lý PPF 3M xuất sắc bậc nhất năm 2025

- Đại lý Vietmap xuất sắc bậc nhất miền Nam

- Top đầu Đại lý Zestech tại TP.HCM và miền Nam

Đó là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng từ tập thể doanh nghiệp AKauto, luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm động lực cố gắng từng ngày.

AKauto đã đồng hành cùng hơn 200.000 khách hàng nội ngoại thành TP.HCM, hơn 50% đã quay lại cũng như giới thiệu đến bạn bè, người thân. Con số này không chỉ phản ánh chất lượng dịch vụ tại trung tâm mà còn cho thấy "khi thời gian của chủ xe được trân trọng, niềm tin sẽ tự khắc ở lại".

Thông tin liên hệ

- AKauto Tân Bình: 678 Trường Chinh, P. Tân Bình, TPHCM (quận Tân Bình cũ)

- AKauto Bình Thạnh: 36 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thạnh Mỹ Tây, TPHCM (quận Bình Thạnh cũ)

- Hotline: 090 3939 683

- Website: akauto.com.vn