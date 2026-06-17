Kể từ sau siêu đám cưới làm chao đảo truyền thông, mọi nhất cử nhất động của Hề Mộng Dao luôn nằm trong "tầm ngắm" của công chúng. Vào ngày 16/6, cô lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông sau đám cưới, tại sự kiện của thương hiệu thời trang đình đám MaxMara ở Thượng Hải. "Chân dài" đình đám này đã không làm người hâm mộ thất vọng. Cô khẳng định đẳng cấp của một siêu mẫu quốc tế và vị thế "dâu hào môn" quyền lực nhất nhì showbiz Hoa ngữ hiện nay.

Xuất hiện tại sự kiện, Hề Mộng Dao ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế đầm đỏ đun sang trọng. Tông màu đỏ trầm không chỉ tôn lên làn da trắng sứ mà còn khéo léo phô diễn vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của một cựu người mẫu Victoria's Secret. Dù mới trải qua những ngày bận rộn sau hôn lễ, cô vẫn giữ được phong thái rạng rỡ và thần thái sang chảnh. Không cần những phụ kiện quá cầu kỳ, chính sự tối giản trong cách phối đồ cùng phong thái tự tin đã giúp Hề Mộng Dao tỏa sáng rực rỡ.

Hề Mộng Dao lộ diện sau đám cưới hào môn. Nguồn: X.

Hề Mộng Dao lên đồ đơn giản mà sang chảnh. Ảnh: X

Vóc dáng của cô nổi bật như búp bê sống. Ảnh: X

Dù mới trải qua những ngày bận rộn sau hôn lễ, cô vẫn giữ được phong thái rạng rỡ và thần thái sang chảnh. Ảnh: X

Cô khẳng định đẳng cấp của một siêu mẫu quốc tế và vị thế "dâu hào môn" quyền lực nhất nhì showbiz Hoa ngữ hiện nay. Ảnh: X

Tâm điểm của sự kiện còn nằm ở màn hội ngộ đầy thú vị giữa Hề Mộng Dao và "công chúa tuyết" Eileen Gu (Cốc Ái Lăng). Eileen Gu là khách mời trong đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân. Cả hai mỹ nhân đều là những gương mặt nổi bật trong giới thời trang và giải trí, đại diện cho hình ảnh phụ nữ hiện đại, thành công.

Khoảnh khắc hai người đẹp tương tác, cười nói vui vẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh "dâu hào môn" quyền lực bên cạnh "nữ hoàng thể thao" đầy cá tính đã tạo nên một khung hình mãn nhãn. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp sắc sảo của Hề Mộng Dao và nét tươi trẻ, thông minh của Eileen Gu đã khiến người hâm mộ không ngừng chia sẻ, cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của cô trong các sự kiện mang tầm vóc quốc tế.

Hề Mộng Dao hội ngộ Eileen Gu tại sự kiện. Clip: X

Tháng 7/2019, Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Siêu đám cưới của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao là 1 màn phô diễn không thể sang chảnh hơn. Theo 1 số nguồn tin trong giới, hôn lễ tại lâu đài Mont Saint-Michel, Pháp của cặp đôi có chi phí tổ chức lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Cô dâu mặc bộ váy cưới Haute Couture, mất hơn 600 giờ may thủ công đến từ thương hiệu Dior. Vòng cổ Hề Mộng Dao được kết từ 52 viên kim cương cắt dáng tròn (round brilliant), trong đó viên nhỏ nhất là 1,07 carat và viên lớn nhất lên tới 7,14 carat của thương hiệu GRAFF. Nhiếp ảnh gia của buổi lễ là Jose Villa - người từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng Justin và Hailey Bieber.

Ảnh: Weibo

Đám cưới này "đậm mùi tiền". Ảnh: Weibo

Trước đó, trong bữa tiệc tối chào mừng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất, Hề Mộng Dao khiến dân tình choáng ngợp khi đeo bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, vòng tay và nhẫn tổng cộng 103,7 carat, trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng). Nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi không chỉ đài thọ vé máy bay và chi trả tiền khách sạn mà còn tặng khách mời 1 hộp quà cưới 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Theo tờ 163, Hề Mộng Dao - Hà Du Quân sẽ tốn khoảng 70.000 NDT (271 triệu đồng)/khách mời.

Dù có những ý kiến "bóc trần", cho rằng cặp đôi nhận tài trợ nên không tốn quá nhiều tiền đến thế, song không thể phủ nhận đám cưới Hà Du Quân - Hề Mộng Dao là sự kiện hot nhất hiện nay.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Ảnh: Weibo

Đám cưới khiến dân mạng xôn xao tán thưởng lẫn tranh cãi. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo



