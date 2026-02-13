Hé lộ những ngày cuối đời của tài tử Ngã Rẽ Cuộc Đời, khán giả xót xa không cầm được nước mắt

Vào ngày 12/2 (giờ Việt Nam), nam diễn viên James Van Der Beek đã qua đời ở tuổi 48 sau quãng thời gian chống chọi với bệnh ung thư đại trực tràng. Sự ra đi đột ngột của James Van Der Beek đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người yêu điện ảnh và truyền hình Hollywood. Tài tử này nổi tiếng khắp thế giới, trở thành chàng trai trong mộng của hàng triệu cô gái nhờ vai diễn Dawson Leery trong phim truyền hình Ngã Rẽ Cuộc Đời (Dawson's Creek), sau đó là loạt phim How I Met Your Mother, Don't Trust the B---- in Apartment 23...

Sau khi tin buồn được công bố, những người thân, bạn bè đã đăng tải nhiều hình ảnh, thông điệp tưởng niệm nam diễn viên. Trong số đó, có những bức ảnh được chụp vào thời điểm James Van Der Beek sắp rời xa trần thế. Dù phải chống chọi với bệnh tật và chịu nhiều đau đớn, nhưng trông James Van Der Beek rất nhẹ nhõm, yên bình khi được ở bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Loạt ảnh này khiến khán giả không khỏi xót xa, tiếc nuối trước sự ra đi quá sớm của tài tử sinh năm 1977.

Cựu đô vật Stacy Keibler đăng ảnh cùng James Van Der Beek ngắm hoàng hôn. Lúc này, anh đã phải ngồi xe lăn và khá yếu ớt, nhưng cả 2 vẫn cùng nở nụ cười. Ảnh: Page Six

Nhà thiết kế Erin Fetherston đã chia sẻ một bức ảnh khác của James Van Der Beek. Nam diễn viên nằm liệt giường nhưng vẫn rất vui khi có bạn đến chơi. Ảnh: Page Six

Erin Fetherston cảm ơn James Van Der Beek vì "luôn luôn có mặt bên cạnh cô" và nói rằng được làm bạn với anh là một vinh dự. Ảnh: Page Six

Nam diễn viên Alfonso Ribeiro đăng ảnh lúc James Van Der Beek còn khỏe mạnh, chia sẻ rằng anh ước có thể đồng hành với James trong hành trình chống lại bệnh tật. Ảnh: Page Six

Bản thân nam diễn viên cũng tranh thủ lúc còn khỏe để ghi lại nhiều khoảnh khắc bên vợ và 6 đứa con. Ảnh: Instagram

James bên người vợ Kimberly - tình yêu của cuộc đời anh. Ảnh: Page Six

Bài đăng cuối cùng của James Van Der Beek là vào ngày 25/1 - sinh nhật chung của con gái Annabel và cha ruột anh. Ảnh: Page Six

James Van Der Beek sinh năm 1977. Anh vụt sáng, nổi tiếng toàn cầu nhờ truyền hình dài 6 phần Ngã Rẽ Cuộc Đời. Bộ phim lên sóng 1998, nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" không chỉ đối với giới trẻ Mỹ mà còn trên toàn cầu khi khắc họa cuộc sống tuổi mới lớn một cách chân thật, đồng thời khéo léo lồng ghép các bài học giáo dục. Sau Ngã Rẽ Cuộc Đời, James Van Der Beek còn gây ấn tượng với loạt phim ăn khách khác như The Rules of Attraction, Đội biệt động Texas, Đại họa…

James Van Der Beek là nam thần màn ảnh thời trẻ. Ảnh: X

Nguyên nhân qua đời của James Van Der Beek được cho là vì căn bệnh hiểm nghèo. Anh được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng vào năm 2023 trong 1 lần khám sức khỏe định kỳ và trải qua thời gian âm thầm điều trị trước khi chia sẻ trên truyền thông vào cuối năm 2024. Từ tháng 9/2025, sức khỏe của nam diễn viên này đã giảm sút, suy yếu trầm trọng.

Thời điểm đó, dàn diễn viên phim Ngã Rẽ Cuộc Đời đã hội ngộ trong 1 buổi gây quỹ từ thiện ở New York (Mỹ) để quyên tiền hỗ trợ James Van Der Beek. Tuy nhiên, James Van Der Beek không thể tham gia vì tình trạng thể chất bất ổn, cơ thể quá gầy gò. Dù vậy, anh vẫn gửi một video ghi hình tại nhà để tri ân đồng nghiệp và khán giả luôn dành sự yêu thương cho mình.

Hình ảnh gầy yếu của James Van Der Beek sau mắc bệnh ung thư đại trực tràng khiến khán giả xót xa. Ảnh: Yahoo.

Nguồn: Page Six