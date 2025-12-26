Hé lộ những điểm đến hứa hẹn "gây sốt" trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Sa Pa rộn ràng lễ hội, bùng nổ Countdown chào năm mới 2026

Đêm 31/12, chương trình Countdown chào năm mới 2026 tại Sa Pa sẽ diễn ra từ 23h đến 24h tại Sân Quần, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút đông đảo người dân và du khách cùng hòa nhịp đếm ngược. Sự kiện đáng chờ đợi nhất là màn bắn pháo hoa tầm thấp lúc 0h ngày 1/1/2026 thắp sáng bầu trời Sa Pa vào thời khắc giao thừa, tạo không khí lễ hội rộn ràng giữa phố núi.

Bên cạnh đó, Sun World Fansipan Legend được dự báo là điểm check in năm mới không thể bỏ lỡ với cơ hội săn băng tuyết hiếm có trên đỉnh Fansipan cùng vô vàn trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn khác như : săn mây, check-in "Nóc nhà Đông Dương", chiêm bái quần thể tâm linh kỳ vĩ. Du khách còn được khám phá Bản Mây trải nghiệm văn hóa bản địa, check-in thiên đường hoa sen đá độc đáo hay thưởng thức show diễn đặc sắc "Đỉnh thiêng du ký", tạo nên hành trình đón năm mới trọn vẹn và đáng nhớ.

Du khách trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại Bản Mây, Sa Pa.

Phú Quốc: "Thiên đường" giải trí và pháo hoa rực rỡ nhất miền Nam

Trong khi đó, Phú Quốc hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí hot nhất miền Nam trong kỳ nghỉ dài 4 ngày dịp Tết Dương lịch 2026

Thị trấn Hoàng Hôn được dự báo sẽ là "thỏi nam châm" hút khách với không khí lễ hội kéo dài trong suốt Tuần lễ Âm nhạc bãi biển & Pháo hoa (25/12/2025 – 4/1/2026). Mỗi ngày, du khách được thưởng thức 2 show diễn quốc tế với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc: Nụ hôn của biển cả và Bản giao hưởng đại dương.

Không khí lễ hội sôi động tràn ngập khắp các nẻo đường tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc.

Điểm nhấn của mùa lễ hội là đêm Spectacle Countdown 2026, với màn pháo hoa của show Nụ hôn của biển cả kéo dài thời lượng gấp đôi, dài nhất trong năm. Màn pháo hoa nghệ thuật được dàn dựng bởi đương kim vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, tạo nên khoảnh khắc giao thừa mãn nhãn và giàu cảm xúc. Nhà hàng Bavaria GastroPub và Beach Club sẽ là tâm điểm của mùa lễ hội, nơi du khách vừa thưởng thức ẩm thực, âm nhạc bãi biển sôi động, vừa trải nghiệm Bản giao hưởng đại dương ở khoảng cách gần nhất.

Tây Ninh: hành hương lễ tạ và chiêm bái tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni v ừa khai quang

Chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển , núi Bà Đen (Tây Ninh) tiếp tục là điểm đến thuận tiện và hấp dẫn bậc nhất Nam Bộ trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày . Bên cạnh danh xưng "đệ nhất thiên sơn" và quần thể công trình văn hóa – tâm linh kỳ vĩ, núi Bà Đen năm nay tạo dấu ấn đặc biệt với Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni an vị tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi. Sau lễ An vị ngày 29/12/2025 , từ 1/1/2026 , Phật tử và du khách chính thức được chiêm bái và đảnh lễ tôn tượng bề thế này. Đây là sự hiện diện hiếm hoi tại Việt Nam của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Kanakamuni – "Đấng đến từ Vàng").

Tôn tượng cao 7,2m , chế tác bằng đồng đỏ , phủ nhũ vàng 24k , được tạo tác trong tư thế kiết già trên đài sen , đặt giữa hồ sen vàng dưới gốc cây sung cổ thụ. Gương mặt từ bi, ánh nhìn hiền hòa của Đức Phật toát lên vẻ tĩnh lặng, thấu hiểu và lòng thương xót chúng sinh , mang đến điểm nhấn tâm linh đặc biệt cho hành trình du xuân đầu năm.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni biểu trưng cho sự sung túc và viên mãn.

Đà Nẵng: Thế giới cổ tích đậm chất châu Âu chờ đón trên đỉnh Bà Nà

Trong mùa lễ hội cuối năm, đỉnh Bà Nà khoác lên mình diện mạo thế giới cổ tích rực rỡ, mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan từ sáng đến đêm. Tâm điểm không gian là cây thông khổng lồ rực rỡ, lung linh tại Quảng trường trước lâu đài Pop Mart, biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng. Dạo bước qua Làng Pháp hay con đường ánh sáng lộng lẫy tại Hội chợ Châu Âu, du khách như lạc vào miền cổ tích diệu kỳ với đại cảnh gia đình sóc vui nhộn và những tuyến phố rực rỡ sắc màu.

Không khí lễ hội luôn sôi động nhờ chuỗi minishow nghệ thuật đặc sắc như các vũ điệu Christmas Gift, Christmas Bell tại Đấu trường Mặt trời, Fantasy Park hay Nhà thờ Saint Denis. Đặc biệt, show cabaret quốc tế "After Glow" tại Beer Plaza hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ và giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức ẩm thực đa dạng và thỏa sức vui chơi với hệ thống trò chơi hiện đại tại Fantasy Park và Lâu đài Mặt trăng, tạo nên một mùa lễ hội trọn vẹn trên đỉnh Bà Nà.

Các minishow nghệ thuật sôi động khuấy động không khí lễ hội tại Sun World Ba Na Hills.

Quảng Ninh, Ninh Bình bắn pháo hoa, đại nhạc hội chào đón năm mới

Tại khu vực Đông Bắc, Quảng Ninh hứa hẹn mang đến kỳ nghỉ đầu năm đầy phấn khởi với tâm điểm là Sun World Ha Long ngay trung tâm Bãi Cháy. Du khách có thể thỏa sức vui chơi tại Công viên Rồng, ngắm vịnh di sản từ cáp treo Nữ hoàng hay khám phá văn hóa Nhật Bản trên đồi Mặt trời. Trải nghiệm đẳng cấp nhất chính là "Dine in the sky" – thưởng thức ẩm thực trên Vòng quay Mặt trời ở độ cao hơn 215m, mang lại góc nhìn ngoạn mục hướng về thành phố di sản.

Toàn cảnh Vòng quay Mặt trời bên vịnh di sản Hạ Long.

Đêm giao thừa ở Quảng Ninh sẽ hứa hẹn bùng nổ tại Quảng trường 30/10 với chương trình Countdown 2026, đại nhạc hội và bắn pháo hoa tầm cao, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, Thu Minh, Binz, Phan Mạnh Quỳnh, Trung Quân Idol.

Trong khi đó, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm cầu Hà Nam, Hoa Lư, Nam Định vào tối 31/12/2025 chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Hà Nam (Ninh Bình) sẽ có đại nhạc hội và bắn pháo hoa tầm cao mừng năm mới

Tâm điểm đáng chờ đợi nhất là đại nhạc hội "Ninh Bình – Khát vọng hùng cường" tại Quảng trường trục lễ hội Khu đô thị Sun Urban City (Hà Nam), với sân khấu hiện đại, hiệu ứng âm thanh – ánh sáng hoành tráng và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tiến Hưng, Phúc Đại, Kim Ánh, Lan Hương, Lan Anh, Phương Mai. Đêm nhạc khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao 15 phút rực rỡ do Tập đoàn Sun Group tài trợ, mang đến khoảnh khắc giao thừa rực rỡ, lung linh. Cùng thời điểm, Ninh Bình cũng tổ chức hai chương trình nghệ thuật chào năm mới tại các phường Hoa Lư và Nam Định, tạo không khí lễ hội mừng năm mới tưng bừng lan tỏa toàn tỉnh.